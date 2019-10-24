Электрические внедорожники Bollinger оказались дороже Mercedes-Benz G-Class

Постоянный дорожный просвет внедорожников — 381 миллиметр, однако его можно менять в пределах от 254 до 508 миллиметров. Геометрическая проходимость Bollinger сравнимы с армейскими спецавтомобилями: угол въезда — 52 градуса, угол съезда — 43 градуса, ход подвесок — 254 миллиметра.

Пикап почти на метр длиннее и уступает по углу съезда («всего» 28 градусов), зато отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры через сквозные отверстия в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.