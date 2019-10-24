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18:50

Электрические внедорожники Bollinger оказались дороже Mercedes-Benz G-Class

Компания назвала цены в США

Стартап Bollinger из Мичигана, который занимается постройкой электрических внедорожников, назвал цены на модели B1 и B2. В США стоимость обеих составит минимум 125 000 долларов или восемь миллионов рублей по текущему курсу. Для сравнения, Mercedes-Benz G-Class обойдется в 124,5 тысячи долларов.

Обе модели Bollinger построена на платформе-скейтборде из алюминиевого сплава. Из того же материала сделаны все кузовные панели. Силовая установка B1 и B2 состоит из двух электромоторов общей мощностью 622 лошадиные силы и крутящим моментом 906 Нм. «Сотню» 2,2-тонные машины набирают за 4,5 секунды. Батарея на 120 киловатт-часов обеспечивает паспортный запас хода в 322 километра по стандарту EPA.

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Постоянный дорожный просвет внедорожников — 381 миллиметр, однако его можно менять в пределах от 254 до 508 миллиметров. Геометрическая проходимость Bollinger сравнимы с армейскими спецавтомобилями: угол въезда — 52 градуса, угол съезда — 43 градуса, ход подвесок — 254 миллиметра.

Пикап почти на метр длиннее и уступает по углу съезда («всего» 28 градусов), зато отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры через сквозные отверстия в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.

Мелкосерийная сборка моделей Bollinger начнется в 2020 году. Конкуренцию им составят внедорожник и пикап Rivian R1S и R1T. По предварительной информации, каждый оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 760 лошадиных сил и может проехать на одной зарядке 645 километров.