Больше изысканности: за особую Lada Niva Travel будут просить 2 млн рублей

Материал отделки салона АвтоВАЗ называет изысканным. Это кожа толщиной 1,2−1,4 мм, обработанная методом хромового дубления. Она устойчива к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств.

Для сидений разработали оригинальный дизайн. Центральная часть, зона боковой поддержки и и вставки в подголовники кресел выполнены из перфорированной кожи — так водителю и пассажи рам будет легче переносить жару.

До этого компания F-Design представила обвес кузова для Lada Niva Travel. В комплект включены грязевая резина, внешний воздухозаборник, экспедиционный накрышный багажник, плюс лебёдка скрытой установки, силовые пороги и фаркоп.

В компании F-Design редакции журнала Motor сообщили, что финальная стоимость пакета доработок зависит от выбранной клиентом комплектации.

