Большой кроссовер Zeekr оказался непригоден для международных поездок
Как только кроссовер пересёк границу Казахстана, его электроника была частично заблокирована. По словам владельца по фамилии Лю, у машины отключился центральный тачскрин, а также прекратили работать электроприводы — центрального подлокотника, лючка бензобака и крышки багажника.
Сам Лю признается, что чувствовал себя водителем «полусломанной» машины. И это при том, что перед выездом он заехал к официальному дилеру дилеру марки на ТО, предупредив сервисменов о трансконтинентальном пробеге. Но механики ни слова не сказали про возможные блокировки.
Когда история разлетелась по китайским соцсетям, пресс-служба Zeekr заявила изданию National Business Daily, что так и было задумано. В бортовую электронику встроен механизм защиты от кражи. Как только софт понимает, что Zeekr покинул пределы родины, он включает протокол безопасности.
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Сами инженеры Zeekr спешат успокоить публику: продолжать движение можно, но пользоваться машиной будет сложнее. Например, чтобы вернуть климат-контроль и навигацию, нужно запрашивать код авторизации, притом временный доступ даётся только на один регион.