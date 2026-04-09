Боярский объяснил, почему сейчас нужна мойка днища автомобиля

«Заказывать мойку днища и подвески автомобиля следует после зимнего сезона. Дорожные реагенты и соль активно накапливаются на элементах подвески и в скрытых полостях, провоцируя коррозию и разрушение защитных покрытий. Весенняя глубокая мойка помогает остановить эти процессы», — сообщил эксперт.

По его словам, заказывать мойку нужно после поездок по бездорожью, поскольку грязь, песок и глина налипают на узлы и могут ускорять износ сайлентблоков, шарниров и других деталей. Кроме того, негативно влияют и длительные поездки в дождливую погоду: влага в сочетании с дорожной химией создает агрессивную среду для металла.

Боярский отметил ещё два случая, когда мойка необходима: перед проведением диагностики и перед продажей автомобиля. Ухоженное состояние днища повышает доверие покупателя и может повлиять на итоговую цену.

Мойка днища и подвески — это не столько вопрос эстетики, сколько профилактика, позволяющая продлить срок службы машины и снизить затраты на ремонт, заключил эксперт.

