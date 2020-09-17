Представлены зеркальные тормозные диски с технологией контроля износа

Новые тормозные диски назвали Greentive. В их основе лежит технология высокоскоростного газопламенного напыления (High-Velocity-Oxy-Fuel), которая позволяет достичь зеркального эффекта, а также продлить срок службы. По словам разработчиков, поскольку новые диски меньше подвержены износу, они будут производить меньше металлической пыли, что в свою очередь положительно скажется на экологии.

Помимо уникального состава, на новые диски инженеры нанесли специальный логотип компании, который является своеобразным индикатором износа. По мере приближения времени замены изделия, эмблема марки будет постепенно исчезать. Кроме того, новое зеркальное покрытие увеличивает коррозионную стойкость дисков.