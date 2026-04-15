Британцы сделали из Mazda MX-5 родстер в стиле Minecraft

Британская компания Dutton вернулась на рынок комплектов автомобилей (kit-car) спустя 37 лет с моделью Phaeton 5, которая превращает обычную Mazda MX-5 в подобие Caterham из Minecraft.

За $ 13,5 тыс. (около 1,13 млн рублей) владельцы донорской Mazda MX-5 поколения NC могут полностью преобразить свою машину, не оставив от нее ни одной внешней детали.

В основе Phaeton 5 лежит знакомая платформа MX-5 и ее атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель. Внешность новинка получает совершенно оригинальную: круглые фары в широких крыльях, вырезы вместо дверей, боковые выпускные трубы, массивную решетку. Все это напоминает сильно переработанный Caterham 7 — как если бы его построили в игре Minecraft, а потом решили воплотить в реальность, отмечает портал.

На фотографиях автомобиль окрашен в яркий салатовый цвет, у него черные диски и красные суппорта. Комплект поставки включает все необходимое для превращения MX-5 в Phaeton 5, а за дополнительную плату — около $ 1,6 тыс. (примерно 134 тыс. рублей) — можно заказать тканевую крышу, боковые экраны и альтернативные цвета окраски.

Для тех, кто не хочет собирать автомобиль самостоятельно, компания предлагает заводскую сборку, которая обойдется примерно в $ 19,3 тыс. (около 1,62 млн рублей) с учетом налогов.

