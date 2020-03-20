Появились подробности о новом Ford Bronco Sport

«Младший» Bronco, который вместе с большим внедорожником выделят в отдельный суббренд, построен на растянутой платформе С2 кроссовера Escape/Kuga. Причём судя по данным фордовской системы заказов, у моделей даже общий набор силовых агрегатов: это «турботройка» 1.5 и четырехцилиндровый наддувный двигатель объемом 2,0 литра, сочетающиеся с вомьмидиапазонным автоматом. Привод — полный, хотя у Escape он идёт как опция.
Новый вседорожник предложат в пяти уровнях оснащения, плюс покупателю будут доступны десять цветов кузова, среди которых есть экзотический Area 51, два варианта окраски крыши и три отделки салона. В списке оснащения присутствуют руль с кожаной оплёткой, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, беспроводная зарядка и аудиосистема с шестью динамиками.
Старший Ford Bronco будет базироваться на платформе T6 от пикапа Ranger, — и с ним же разделит моторную гамму. То есть под капотом внедорожника появится двигатель EcoBoost с двумя турбонагнетателями, который на «Рейнджере» выдает 271 лошадиную силу (420 Нм) и работает в паре с 10-диапазонным автоматом. Кроме того, в активе «Бронко» может появиться еще один агрегат — V6 2.7 от Ford F-150, развивающий 329 лошадиных сил (542 Нм).