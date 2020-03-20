Появились подробности о новом Ford Bronco Sport

Старший Ford Bronco будет базироваться на платформе T6 от пикапа Ranger, — и с ним же разделит моторную гамму. То есть под капотом внедорожника появится двигатель EcoBoost с двумя турбонагнетателями, который на «Рейнджере» выдает 271 лошадиную силу (420 Нм) и работает в паре с 10-диапазонным автоматом. Кроме того, в активе «Бронко» может появиться еще один агрегат — V6 2.7 от Ford F-150, развивающий 329 лошадиных сил (542 Нм).