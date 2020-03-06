Серийный Ford Bronco нового поколения сфотографировали на конвейере

По предварительной информации, дебют «шестого» Bronco состоится уже в этом месяце, а в апреле компания представит младшую модификацию Bronco Sport. Внедорожник будет базироваться на платформе T6 от пикапа Ranger — с ним же разделит и моторную гамму. Модель предложат как в трёхдверном, так и в пятидверном кузове, со съемными дверями и крышей.

На внешность серийного Bronco ранее намекнул прототип Bronco R, построенный для соревнований Baja 1000. С серийной машиной у него мало общего — только рама и часть внешних кузовных панелей. Под капотом — двигатель EcoBoost с двумя турбонагнетателями, который, по словам представителя марки, появится на товарном внедорожнике. На «Рейнджере» этот мотор выдает 271 лошадиную силу (420 Нм) и работает в паре с 10-диапазонным автоматом.