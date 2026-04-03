«Брыкается на лежачих полицейских»: автоэксперт рассказал о минусах кроссовера Nordcross 001 за 6,8 млн рублей

В отличии от Volvo, Nordcross 001 лишен пневмоподвески. Швы и стыки Nordcross глотает уверенно, однако на «лежачих» брыкается. При этом клиренс остаётся неизменным 221 мм, сообщил эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.

Выдвижные дверные ручки в зимних условиях работают неидеально: закрываются с заметными перекосами. Соваться в серьёзное бездорожье на этом дорогом паркетнике эксперт назвал «так себе перспективой».

В салоне нет физических кнопок на центральной консоли, а интерфейс медиасистемы журналист назвал «замороченным». Глянцевый экран сильно бликует — водитель отчётливо видит своё отражение. Третий ряд сидений назван «весьма условным», а электропривод складывания однажды застопорился на полпути, и пришлось откатывать сиденье назад и запускать процесс заново; вручную, по мнению эксперта, всё быстрее.

Обзорность — отдельная проблема: боковые зеркала неудачной формы оставляют слепые зоны. Задняя камера установлена в таком месте, что мгновенно загрязняется, а омывателя у неё нет.

Доступ к горловине бачка стеклоомывателя затруднён. Итоговая цена — почти 7 млн рублей — вызывает вопросы: за эти деньги можно купить гибриды Li L6 и L7, а схожие по габаритам Soueast X90 Plus или GAC GS8 стоят на три и два миллиона дешевле соответственно.

Читайте также:

— "АвтоВАЗ" выпустит мощную версию кроссовера Lada Azimut

— "Москвич" рассказал о планах по модернизации электрокара 3е

— Россиянам рассказали о минусах покупки нового автомобиля на маркетплейсе