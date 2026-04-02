Россиянам рассказали о минусах покупки нового автомобиля на маркетплейсе

Главный минус такой схемы, по словам эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева, заключается в необходимости внесения полной предоплаты банковской картой сразу после оформления заказа, причем другие способы оплаты не предусмотрены.

После списания средств покупатель погружается в томительное неведение на два-три дня, не получая никакой информации о судьбе своего заказа. Затем следует звонок менеджера автосалона, который не просто подтверждает заказ, а начинает навязывать дополнительные опции и страховку, причем на маркетплейсах аналогичное оборудование зачастую стоит дешевле, отметил эксперт.

Ключевым недостатком остается и невозможность физически осмотреть машину до оплаты — «пощупать, понюхать и примерить», как при личном визите к дилеру.

Также из-за фиксированной цены полностью исключен торг, а значит, и возможность получить скидку.

Таким образом, онлайн-покупка авто позволяет сэкономить время и нервы на переговорах, но оборачивается финансовыми рисками и стрессом от неизвестности.

