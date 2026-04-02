Опубликовано 02 апреля 2026, 09:33
Россиянам рассказали о минусах покупки нового автомобиля на маркетплейсе

Автоэксперт Зиновьев перечислил 5 минусов покупки автомобиля на маркетплейсе. Этот вариант кардинально отличается от привычного визита к дилеру. Вместо того чтобы выслушивать менеджера, который, отвлекаясь на другие дела, час рассказывает про машину, можно открыть карточку товара. Цена там фиксированная и соответствует рекомендованной розничной. Но у такого онлайн-формата есть своя специфика, требующая холодного рассудка и крепкой психики.
Автосалон
© Нейросеть
Алексей Морозов
Главный минус такой схемы, по словам эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева, заключается в необходимости внесения полной предоплаты банковской картой сразу после оформления заказа, причем другие способы оплаты не предусмотрены.

После списания средств покупатель погружается в томительное неведение на два-три дня, не получая никакой информации о судьбе своего заказа. Затем следует звонок менеджера автосалона, который не просто подтверждает заказ, а начинает навязывать дополнительные опции и страховку, причем на маркетплейсах аналогичное оборудование зачастую стоит дешевле, отметил эксперт.

Ключевым недостатком остается и невозможность физически осмотреть машину до оплаты — «пощупать, понюхать и примерить», как при личном визите к дилеру.

Также из-за фиксированной цены полностью исключен торг, а значит, и возможность получить скидку.

Таким образом, онлайн-покупка авто позволяет сэкономить время и нервы на переговорах, но оборачивается финансовыми рисками и стрессом от неизвестности.

