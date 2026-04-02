«Москвич» рассказал о планах по модернизации электрокара 3е

«Мы ведем работу над каждой из моделей в соответствии с ее жизненным циклом. «Москвич 3е», например, проходит обновления, совмещенные с локализацией. Серийное производство тяговой батареи планируется наладить на строящемся заводе по производству литий-ионных батарей в Красной Пахре. Стекла, шины, диски, детали интерьера и экстерьера уже локализованы. Также дополнительно в этом году планируется интеграция телематических сервисов»», — рассказали в компании в ответ на запрос о возможной модернизации электрического кроссовера.

Автозавод «Москвич» начал оснащать бензиновые версии кроссовера «Москвич 3» телематическими сервисами с осени 2025 года. Первые автомобили с новой опцией поступили в продажу в октябре того же года.

Телематический комплекс представляет собой заводской блок, который позволяет владельцу управлять функциями автомобиля удаленно через приложение на смартфоне. С его помощью можно дистанционно запускать и глушить двигатель, разблокировать двери, включать климат-контроль для прогрева салона зимой.

Также приложение позволяет отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени, контролировать уровень топлива, заряд аккумулятора, давление в шинах и получать уведомления о срабатывании сигнализации или других важных событиях.

Читайте также:

— Россия и Куба договорились о возобновлении сборки автомобилей ГАЗ

— Topspeed перечислил 10 автомобилей, провалившихся в продаже из-за стереотипов

— Дилеры рассказали, когда в России появится Mercedes-Benz Maybach S-Class нового поколения