Опубликовано 02 апреля 2026, 07:59
«Москвич» рассказал о планах по модернизации электрокара 3е

Завод «Москвич»: электромобиль 3е получит телематические сервисы. Новые цифровые возможности появятся на модели до конца 2026 года. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе автозавода. Там подчеркнули, что обновления кроссовера проводятся параллельно с локализацией ключевых компонентов, в том числе тяговых аккумуляторов.
Москвич 3е
© Москвич
Алексей Морозов
«Мы ведем работу над каждой из моделей в соответствии с ее жизненным циклом. «Москвич 3е», например, проходит обновления, совмещенные с локализацией. Серийное производство тяговой батареи планируется наладить на строящемся заводе по производству литий-ионных батарей в Красной Пахре. Стекла, шины, диски, детали интерьера и экстерьера уже локализованы. Также дополнительно в этом году планируется интеграция телематических сервисов»», — рассказали в компании в ответ на запрос о возможной модернизации электрического кроссовера.

Автозавод «Москвич» начал оснащать бензиновые версии кроссовера «Москвич 3» телематическими сервисами с осени 2025 года. Первые автомобили с новой опцией поступили в продажу в октябре того же года.

Телематический комплекс представляет собой заводской блок, который позволяет владельцу управлять функциями автомобиля удаленно через приложение на смартфоне. С его помощью можно дистанционно запускать и глушить двигатель, разблокировать двери, включать климат-контроль для прогрева салона зимой.

Также приложение позволяет отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени, контролировать уровень топлива, заряд аккумулятора, давление в шинах и получать уведомления о срабатывании сигнализации или других важных событиях.

Источник:Motor
Автор:Алексей Морозов
#Москвич