Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль

О будущем электромобиле известно, что он будет существенно отличаться по дизайну от Chiron, а в самой компании его называют «практичным» из-за четырех посадочных мест. Если проекту дадут зеленый свет, то объем производства Bugatti увеличится с нынешних 100 автомобилей в год до 600. Но появление новинки на рынке пока под вопросом – Volkswagen AG может не выделить деньги на столь нишевую модель.

Что же касается Chiron, то недавно у этой модели появилась спецверсия под названием Super Sport 300+, тираж которой ограничен 30 экземплярами. Такой гиперкар оснащается мотором W16, форсированным до 1,6 тысячи лошадиных сил.

В сентябре предсерийный прототип Chiron Super Sport 300+ установил рекорд скорости, разогнавшись до 490,484 километра в час. Максимальная скорость обычного Chiron со 1500-сильным двигателем составляет 420 километров в час, а на разгон с места до «сотни» гиперкар тратит 2,5 секунды.