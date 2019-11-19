Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:17

Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль

В модельном ряду французской марки появится четырехместный автомобиль за миллион евро

Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели. По предварительным данным, это будет четырехместный автомобиль с полностью электрической силовой установкой и ценником в миллион евро, сообщает Bloomberg. Для сравнения, стоимость другой модели марки, гиперкара Chiron, начинается от 2,4 миллиона евро.

О будущем электромобиле известно, что он будет существенно отличаться по дизайну от Chiron, а в самой компании его называют «практичным» из-за четырех посадочных мест. Если проекту дадут зеленый свет, то объем производства Bugatti увеличится с нынешних 100 автомобилей в год до 600. Но появление новинки на рынке пока под вопросом Volkswagen AG может не выделить деньги на столь нишевую модель.

Что же касается Chiron, то недавно у этой модели появилась спецверсия под названием Super Sport 300+, тираж которой ограничен 30 экземплярами. Такой гиперкар оснащается мотором W16, форсированным до 1,6 тысячи лошадиных сил.

В сентябре предсерийный прототип Chiron Super Sport 300+ установил рекорд скорости, разогнавшись до 490,484 километра в час. Максимальная скорость обычного Chiron со 1500-сильным двигателем составляет 420 километров в час, а на разгон с места до «сотни» гиперкар тратит 2,5 секунды.

В конце лета этого года появились слухи о кроссовере от Bugatti, который может получить 1900-сильную электрическую установку. Причем партнером по проекту выступит хорватская фирма Rimac.

Источник: Bloomberg