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11 февраля, 13:43

Bugatti построит для внука Фердинанда Порше самую дорогую машину в мире

Публичный дебют гиперкара состоится на автосалоне в Женеве

Bugatti Divo © Bugatti Divo
Компания Bugatti представит на Женевском моторшоу гиперкар, цена которого составит 16 миллионов евро (1,2 миллиарда рублей). По слухам, автомобиль построен в единственном экземпляре для внука Фердинанда Порше — Фердинанда Пиха. Он возглавлял Volkswagen на протяжении почти 25 лет и был главным идеологом проекта Veyron.
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Как сообщает сайт TheSupercarBlog, новинка будет построена на базе модели Chiron Sport, но получит полностью оригинальный кузов. Это повлечет за собой изменения в аэродинамике, а вот в технической начинке ничего нового не ожидается. Гиперкар оснастят тем же 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, что и Chiron, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

При этом новый Bugatti вполне может стать самым дорогим новым автомобилем в мире. Он на миллион дороже уникальной Pagani Zonda HP Barchetta и на 4,8 миллиона существующего в единственном экземпляре Rolls-Royce Sweptail.

Гиперкар станет частью празднования 110-летия марки. В честь этого события компания уже представила особую версию Chiron Sport под названием 110 ans Bugatti, которую выпустят тиражом в 20 экземпляров. Купе отличает особой цветовой схемой окраса кузова и отделки салона, а также декором в виде французского триколора.

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