Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки

О новинке по-прежнему известно очень мало. В Сети уже появился предположительный эскиз гиперкара. Также его заметили на видео, посвященном тест-пилоту марки Лорису Бикокки, но в детали ни производитель, ни люди знакомые с проектом не вдаются. Тем не менее можно утверждать, что вряд ли Bugatti будет использовать какую-то новую платформу, поэтому, как и в случае с La Voiture Noire, основой двухдверки станет Chiron.