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12:56

Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки

Новинка дебютирует на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 18 августа

Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки. Автомобиль, тираж которого не превысит десяти экземпляров, дебютирует на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

О новинке по-прежнему известно очень мало. В Сети уже появился предположительный эскиз гиперкара. Также его заметили на видео, посвященном тест-пилоту марки Лорису Бикокки, но в детали ни производитель, ни люди знакомые с проектом не вдаются. Тем не менее можно утверждать, что вряд ли Bugatti будет использовать какую-то новую платформу, поэтому, как и в случае с La Voiture Noire, основой двухдверки станет Chiron.

Следовательно, в качестве силовой установки снова выступит 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, но, вероятно, чуть более мощный, чем у исходника. О каких цифрах идет речь, пока неизвестно, а авторы TheSupercarBlog утверждают, что новинка станет самым мощным Bugatti в истории. Учитывается ли концепт Bugatti Vision Gran Turismo 2016 года, который оснащался двигателем с отдачей 1672 силы и 1580 Нм крутящего момента, или только серийные модели — не сообщается.

Bugatti Vision Gran Turismo

Ранее стало известно, что новинка Bugatti связана с именем Романо Артиоли, итальянского предпринимателя и бывшего главы Bugatti. Именно под его руководством на свет появился суперкар EB110 S, ставший вдохновением для новой модели французской марки. По слухам, тираж гиперкара составит десять экземпляров, а цена — восемь миллионов евро (582,5 миллиона рублей).