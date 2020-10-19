11:31

Реплику гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo собрали в обычном гараже

Команда механиков воплотила в жизнь машину из симулятора Gran Turismo 6

Реплика Bugatti Vision Gran Turismo © Facebook.com/MechanicJackLee
Лиза Будрина
Механик по имени Джек Ли поделился в Facebook роликом, в котором рассказал о создании реплики гиперкара Bugatti Vision GT из игры Gran Turismo 6. Полноразмерный прототип, оснащённый мотором V8, собрали в обычном гараже.

Шоу-кар Bugatti Vision Gran Turismo показали в 2015 году. Концепт разработали специально для гоночного симулятора Gran Turismo 6, а над его внешностью работали Александр Селипанов и Этьен Саломэ. Тогда же сообщалось, что создатели двухдверки вдохновлялись машинами Bugatti, выигрывавшими «24 часа Ле-Мана» в конце 1930-х, в частности Type 57 Tank.

Реальный Bugatti Vision Gran Turismo построен в единственном экземпляре и раньше принадлежал саудовскому принцу Бадру ибн Абдул-Азиз Аль Сауду. Позднее гиперкар приобрел глава и основатель ретейлера Tilly's Хези Шакед.

Bugatti Vision Gran Turismo

Команда Джека Ли решила построить реплику гиперкара в простом гараже, используя подручные материалы. В основу машины легло шасси из сваренных вместе труб; кузов изготовили из листов металла, которым придали аутентичную форму. Для большей схожести с оригиналом машину выкрасили в голубой цвет Bleu de France. В движение автомобиль приводит двигатель V8. Других подробностей о силовой установке нет.

Видео: Facebook.com/MechanicJackLee

Реплики Bugatti не всегда получаются так качественно, как у команды Джека Ли. Например, в начале этого года вьетнамские блогеры построили очень дешёвый аналог Chiron из картона, листы которого закрепили на пространственной раме. Вместо двигателя они использовали педальный привод от велосипеда.