Реплику гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo собрали в обычном гараже

Шоу-кар Bugatti Vision Gran Turismo показали в 2015 году. Концепт разработали специально для гоночного симулятора Gran Turismo 6, а над его внешностью работали Александр Селипанов и Этьен Саломэ. Тогда же сообщалось, что создатели двухдверки вдохновлялись машинами Bugatti, выигрывавшими «24 часа Ле-Мана» в конце 1930-х, в частности Type 57 Tank.
Реальный Bugatti Vision Gran Turismo построен в единственном экземпляре и раньше принадлежал саудовскому принцу Бадру ибн Абдул-Азиз Аль Сауду. Позднее гиперкар приобрел глава и основатель ретейлера Tilly's Хези Шакед.
Команда Джека Ли решила построить реплику гиперкара в простом гараже, используя подручные материалы. В основу машины легло шасси из сваренных вместе труб; кузов изготовили из листов металла, которым придали аутентичную форму. Для большей схожести с оригиналом машину выкрасили в голубой цвет Bleu de France. В движение автомобиль приводит двигатель V8. Других подробностей о силовой установке нет.
Видео: Facebook.com/MechanicJackLee
Реплики Bugatti не всегда получаются так качественно, как у команды Джека Ли. Например, в начале этого года вьетнамские блогеры построили очень дешёвый аналог Chiron из картона, листы которого закрепили на пространственной раме. Вместо двигателя они использовали педальный привод от велосипеда.