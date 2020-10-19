Реплику гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo собрали в обычном гараже

Шоу-кар Bugatti Vision Gran Turismo показали в 2015 году. Концепт разработали специально для гоночного симулятора Gran Turismo 6, а над его внешностью работали Александр Селипанов и Этьен Саломэ. Тогда же сообщалось, что создатели двухдверки вдохновлялись машинами Bugatti, выигрывавшими «24 часа Ле-Мана» в конце 1930-х, в частности Type 57 Tank.

Реальный Bugatti Vision Gran Turismo построен в единственном экземпляре и раньше принадлежал саудовскому принцу Бадру ибн Абдул-Азиз Аль Сауду. Позднее гиперкар приобрел глава и основатель ретейлера Tilly's Хези Шакед.