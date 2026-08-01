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Опубликовано 01 августа 2026, 11:01
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«Буханка» стала официальным названием для УАЗов

УАЗ сделал официальным название Буханка. Это народное прозвище, закрепившееся за фургонами УАЗ из-за сходства формы кузова с буханкой хлеба, стало официальным названием. Оно используется на официальном сайте Ульяновского автозавода вместо аббревиатуры СГР.
УАЗ Буханка
УАЗ Буханка
© УАЗ
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — цитируют «Известия» представителя компании.

До этого семейство фургонов, грузовиков и пассажирских микроавтобусов, переименованное в «Буханку», обозначалось аббревиатурой СГР («старый грузовой ряд).

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Заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка» на кириллице и латинице Ульяновский автозавод подал еще в апреле 2026 года. В базе Роспатента зарегистрированное название появится после прохождения всех необходимых формальных процедур.

Источник:Известия
Автор:Михаил Лобачёв
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#Россия
#Автопром
#УАЗ
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