«Буханка» стала официальным названием для УАЗов

«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — цитируют «Известия» представителя компании.

До этого семейство фургонов, грузовиков и пассажирских микроавтобусов, переименованное в «Буханку», обозначалось аббревиатурой СГР («старый грузовой ряд).

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Заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка» на кириллице и латинице Ульяновский автозавод подал еще в апреле 2026 года. В базе Роспатента зарегистрированное название появится после прохождения всех необходимых формальных процедур.