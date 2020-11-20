Культовый Toyota Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик

Кузов модифицированного Max 3 выполнен по всем стандартам бронированных спецавтомобилей. Экстерьер пикапа состоит из плоских металлических панелей, которые объединяет спереди массивная радиаторная решетка с защитными элементами бампера. Кроме того, бронеавтомобиль оборудован защищенной передней оптикой, дополнительной светодиодной лентой на крыше, а также классическими бойницами и задними дверьми, которые открываются против хода машины.

Несмотря на то что модификация построена на базе шасси Toyota Land Cruiser 79, компания предлагает три варианта комплектации автомобиля на выбор: с однорядной или двухрядной кабинами, а также пикап-универсал с расширенным кузовом для размещения 8 человек. Кроме того, заказать броневик можно как с левым, так и с правым рулем.