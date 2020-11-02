Hyundai хочет выпустить конкурента Toyota Land Cruiser

В разговоре с CarsGuide топ-менеджер Hyundai Australia Эндрю Туитахи пояснил, что автопроизводитель следит за ситуацией, и, «если в сегменте есть перспективы, то он приступит к активным действиям». При этом он добавил, что «в Австралии существуют серьёзные проблемы с выводом большого рамного внедорожника, однако большинство из них решаемы».

Некоторые подробности о будущем внедорожнике уже есть. Ему прочат турбодизель мощностью 278 лошадиных сил, который уже устанавливается на Genesis GV80, и рамную конструкцию. Однако официально эту информацию пока не подтвердили. Не обозначены и сроки появления такой модели на рынке.

На сегодняшний день самая крупная модель Hyundai – кроссовер Palisade. Её длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750, а колесная база равна 2901 миллиметру. В США флагман комплектуется 3,8-литровым V6 мощностью 295 лошадиных сил, в Южной Корее – 2,2-литровым дизелем (202 силы), а в России Palisade предложат с бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил и 200-сильным турбодизелем 2.2.