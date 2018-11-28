Электрический фургон Volkswagen стал техничкой для «Пайкс Пика»

Внешне техничка не отличается от прототипа, представленного на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере осенью текущего года. Разница только в гоночной ливрее с контуром трассы на горе Пайкс Пик.
Силовая установка полноприводного фургона также осталась прежней: два электромотора суммарной мощностью 201 лошадиная сила и блок аккумуляторов емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. На одной зарядке фургон может проехать до 550 километров. От 150-киловаттного терминала батарея заряжается до 80 процентов за 30 минут.
Volkswagen I.D. Buzz Cargo оборудован дверьми с электроприводом, которые открываются с помощью виртуального ключа на смартфоне, 20-дюймовыми колесами, системой автономного управления ID Pilot, тремя сиденьями со встроенной в среднее рабочей станцией, а также проекционной приборной панелью с поддержкой дополненной реальности.
По предварительной информации, серийная версия ID Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Минивэн выполнят по мотивам классической модели Microbus, он получит просторный салон и систему автономного управления. Всего Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек ID, кроссовер ID Crozz и минивэн ID Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2019 году.
Летом текущего года электрический спортпрототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил два рекорда на горе Пайкс Пик. Он не только оказался быстрейшим среди участников этого года, но и показал лучший результат в истории гонки: на преодоление трассы у него ушло семь минут и 57,148 секунды.