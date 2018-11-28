Электрический фургон Volkswagen стал техничкой для «Пайкс Пика»

По предварительной информации, серийная версия ID Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Минивэн выполнят по мотивам классической модели Microbus, он получит просторный салон и систему автономного управления. Всего Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек ID, кроссовер ID Crozz и минивэн ID Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2019 году.