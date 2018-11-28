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17:40

Электрический фургон Volkswagen стал техничкой для «Пайкс Пика»

В Лос-Анджелесе представили стилизованный под машину обслуживания I.D. Buzz Cargo

Электрический фургон Volkswagen I.D. Buzz Cargo превратили в техничку для обслуживания рекордного спортпрототипа I.D. R Pikes Peak. Автомобиль оснастили системой хранения с возможностью ведения электронного каталога запчастей, 230-вольтовой розеткой для подключения электрооборудования и солнечной панелью, увеличивающей на 15 километров пробег электромобиля.

Внешне техничка не отличается от прототипа, представленного на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере осенью текущего года. Разница только в гоночной ливрее с контуром трассы на горе Пайкс Пик.

Силовая установка полноприводного фургона также осталась прежней: два электромотора суммарной мощностью 201 лошадиная сила и блок аккумуляторов емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. На одной зарядке фургон может проехать до 550 километров. От 150-киловаттного терминала батарея заряжается до 80 процентов за 30 минут.

Volkswagen I.D. Buzz Cargo оборудован дверьми с электроприводом, которые открываются с помощью виртуального ключа на смартфоне, 20-дюймовыми колесами, системой автономного управления ID Pilot, тремя сиденьями со встроенной в среднее рабочей станцией, а также проекционной приборной панелью с поддержкой дополненной реальности.

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По предварительной информации, серийная версия ID Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Минивэн выполнят по мотивам классической модели Microbus, он получит просторный салон и систему автономного управления. Всего Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек ID, кроссовер ID Crozz и минивэн ID Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2019 году.

Летом текущего года электрический спортпрототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил два рекорда на горе Пайкс Пик. Он не только оказался быстрейшим среди участников этого года, но и показал лучший результат в истории гонки: на преодоление трассы у него ушло семь минут и 57,148 секунды.

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