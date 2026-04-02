BYD показала гибридный универсал от 1,3 млн рублей

Все модели Seal 06 GT 2026 года получили аккумуляторы Blade второго поколения и функцию быстрой зарядки. Кроме того, BYD обновила данные по «Плану строительства зарядных станций мечты»: поступило 42, 7 тыс. заявок, реализовано 2585 «мечт» пользователей, построено 182 станции. Первую партию из 1000 высокоскоростных станций компания планирует сдать к 1 мая.

Обновленный BYD Seal 06 GT 2026 года сохранил дизайн, вдохновленный концептом Ocean-M. Отличительные черты — узкие фары, трехсекционный воздухозаборник и множество рельефных линий на капоте. Появились новые цвета кузова: фиолетовый «Аврора» и красный «Портия Роуз». Габариты модели: длина — 4630 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1490 мм, колесная база — 2820 мм.

Салон BYD Seal 06 GT выполнен в фирменном стиле марки: 15,6-дюймовый центральный дисплей, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и трехспицевое мультируль. В соответствии с современными электромобильными трендами, селектор КПП перенесен на рулевую колонку, а кнопки на центральной консоли переработаны для более целостного вида.