«В Китае сейчас наводнение, которое принес тайфун Ноул. Это большая проблема, но владельцы внедорожника BYD YangWang U8 могу спокойно проплывать по затопленным улицам во время сильнейшего наводнения, активируя аварийный режим плавания (Yachting Mode)», — отмечается в публикации Telegram-канала No Limits.

Производитель подчеркивает, что режим плавания предусмотрен для преодоления чрезвычайных ситуаций, а не для развлечения. При погружении на глубину свыше 1,4 м автомобиль автоматически отключает ДВС, закрывает окна, переключает климат на рециркуляцию и открывает люк для аварийного выхода.

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