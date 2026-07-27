Со спецномерами: «АвтоВАЗ» рассказал о езде на новых Lada по городу перед продажей
«Водители-испытатели проходят трехмесячное обучение. Если на более ранних этапах контроля качества Lada тестируют профессионалы, то здесь предпочтение отдаётся людям без большого опыта оценки автомобилей. Нам важно мнение водителя без стереотипов», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».
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Эта методика применяется на машинах актуального модельного ряда, а также на тех, которые только планируется вывести на рынок. Городские испытания являются последним этапом контроля качества на «АвтоВАЗе».
В процессе разработки и производства автомобили Lada подвергаются многоступенчатому контролю качества: их испытывают в лабораториях, на стендах и на дорогах. Стандартная процедура перед отправкой машины дилеру — ее проверка в динамике на заводском треке.
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