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Опубликовано 07 августа 2026, 16:57
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BYD создала новый Seal 07: замена провальной модели через пять месяцев после дебюта

BYD заменила актуальный Seal 07 новым через пять месяцев после премьеры. Китайский автогигант BYD ускоряет обновление модельного ряда: на родине бренда рассекречен совершенно новый седан Seal 07, который придёт на смену актуальной модели, вышедшей на рынок всего пять месяцев назад — в марте 2026 года.
BYD Seal 07
BYD Seal 07
© BYD
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Новинка, показанная Минпромторгом КНР, оказалась «младшим братом» недавнего флагмана Seal 08 и получила свежий дизайн: раскосые фары, полускрытые дверные ручки и единый блок фонарей.

Габариты выросли до 5080 мм в длину (+85 мм) и 1960 мм в ширину (+50 мм). На крыше, как это сейчас принято среди автопроизводителей Поднебесной, установлен лидар для системы автопилота DiPilot 5.0.

BYD Seal 07

© BYD

Электроверсиям полагается задний мотор на 329 или 408 л.с. Также выйдет подзаряжаемый гибрид (PHEV), где 1,5-литровому турбомотору (154 л.с.) помогает электродвигатель (215 л.с.).

Столь оперативная смена поколений объяснима рыночными показателями машины: текущий Seal 07 оказался коммерчески неудачным, разойдясь в июне тиражом всего в 627 единиц по стране.

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Автор:Алексей Кованов
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