BYD создала новый Seal 07: замена провальной модели через пять месяцев после дебюта

BYD заменила актуальный Seal 07 новым через пять месяцев после премьеры. Китайский автогигант BYD ускоряет обновление модельного ряда: на родине бренда рассекречен совершенно новый седан Seal 07, который придёт на смену актуальной модели, вышедшей на рынок всего пять месяцев назад — в марте 2026 года.