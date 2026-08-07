Опубликовано 07 августа 2026, 16:571 мин.
BYD создала новый Seal 07: замена провальной модели через пять месяцев после дебюта
BYD заменила актуальный Seal 07 новым через пять месяцев после премьеры. Китайский автогигант BYD ускоряет обновление модельного ряда: на родине бренда рассекречен совершенно новый седан Seal 07, который придёт на смену актуальной модели, вышедшей на рынок всего пять месяцев назад — в марте 2026 года.
© BYD
Новинка, показанная Минпромторгом КНР, оказалась «младшим братом» недавнего флагмана Seal 08 и получила свежий дизайн: раскосые фары, полускрытые дверные ручки и единый блок фонарей.
Габариты выросли до 5080 мм в длину (+85 мм) и 1960 мм в ширину (+50 мм). На крыше, как это сейчас принято среди автопроизводителей Поднебесной, установлен лидар для системы автопилота DiPilot 5.0.
Электроверсиям полагается задний мотор на 329 или 408 л.с. Также выйдет подзаряжаемый гибрид (PHEV), где 1,5-литровому турбомотору (154 л.с.) помогает электродвигатель (215 л.с.).
Столь оперативная смена поколений объяснима рыночными показателями машины: текущий Seal 07 оказался коммерчески неудачным, разойдясь в июне тиражом всего в 627 единиц по стране.
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