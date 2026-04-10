BYD увеличил мощность седана Z9 на 900 л.с.

В условиях, когда ускоренное обновление моделей стало индустриальной нормой, даже относительно новые электромобили нуждаются в плановой модернизации в середине жизненного цикла. Ровно через 18 месяцев после презентации электрического седана Denza Z9 (аналога Z9 GT Shooting Brake) появились первые изображения и технические подробности обновлённой версии, которая получила полностью изменённый дизайн и, ожидаемо, более мощную силовую установку.

Предоставленные Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) изображения раскрывают обновлённую спортивную внешность Z9. Передняя часть получила переработанные раздельные светодиодные ходовые огни, а основные фары размещены вдоль чёрной нижней кромки решётки радиатора. Боковые панели кузова сохранили обтекаемую форму, однако появились новые опциональные зеркала заднего вида, напоминающие решения Volvo и Polestar. Также были переработаны дверные ручки, а задняя часть получила тонкие светодиодные фонари. Габариты автомобиля составляют 5090 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1490 мм в высоту при колёсной базе 3025 мм.

Флагманской версией семейства Z9 станет модификация с тремя электромоторами: два по 416 л.с. и один на 362 л.с. — суммарная отдача 1328 л.с. Это мощнее, чем у существующего Z9 GT Shooting Brake (1274 л.с.). Максимальная скорость новинки — 270 км/ч, снаряжённая масса — 2588 кг.

