Россияне везут из Японии подержанные Toyota, Honda и Volkswagen

Чаще всего из Японии приходят подержанные Toyota (15 152 шт.), Honda (15 136 шт.), Suzuki (4243 шт.), а также Mazda (2497 шт.) и Volkswagen (1865 шт.). Притом Volkswagen опередил японских конкурентов — марки Nissan и Mitsubishi.

В рейтинге моделей лидером является Honda Freed (4122 шт.). За ней следуют Honda Stepwgn (3728 шт.), Honda Fit (2968 шт.), Toyota Corolla (2743 шт.), а замыкает топ-5 бестселлеров Suzuki Jimny (2479 шт.).

Ранее стало известно, что импорт подержанных автомобилей из Китая в РФ вырос на 145%. Активный ввоз подержанных автомобилей из Китая начался только в 2023 году, а до этого его объемы исчислялись единицами.

За первые три месяца текущего года из Китая в Россию ввезли 19,4 тыс и легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года (+145%).

