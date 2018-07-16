«Приору» все-таки сняли с конвейера

В минувшую пятницу на «АвтоВАЗе» сварили последний кузов седана Lada Priora. Сборка модели должна прекратиться на этой неделе. На конвейере, с которого сходила «Приора», останется только внедорожник Lada 4x4. Об этом сообщает Drom.ru.

В начале июля в базе «Росстандарта» появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Priora. Из документа следовало, что сертификацию модели продлили до 6 декабря 2019 года, при этом оба 1,6-литровых двигателя модели были доработаны. Благодаря этому «Приору» можно заправлять 92-м бензином.

По данным Drom.ru, продление произошло из-за ошибки сертификационного органа.

В конце мая текущего года топ-менеджеры дилерских центров Lada сообщили, что сборка Priora прекратится именно в июле, так как модель не значится в производственном плане.

Последний кузов Lada Priora. Фото: Артём Селивёрстов, drom.ru

Одновременно с прекращением производства «Приоры» должна прекратиться сборка Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном: машины получат новую переднюю часть кузова с бамперами, фарами и радиаторной решеткой, как у Vesta.