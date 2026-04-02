Опубликовано 02 апреля 2026, 19:01
Бывший завод GM пришлось перестраивать для выпуска автомобилей Jeland

На автозаводе в Шушарах окрасили первый кузов автомобиля Jeland. Автомобильный завод холдинга «АГР» в Шушарах окрасил первый кузов автомобиля нового российского бренда Jeland. Цех окраски, как отмечает пресс-служба холджинга, был создан практически с нуля. В рамках работ были усилены промышленные полы, обновлены технологические линии и внедрены новые системы.
© АГР
Алексей Кованов
На линии подготовки поверхности была увеличена длина ванн, реализовано полное погружение кузова на этапе фосфатирования, установлены новые системы фильтрации, дозирования и очистки.

Также была модернизирована линия катафорезного электроосаждения, а в окрасочном производстве внедрена технология нанесения покрытия без промежуточной сушки базового покрытия.

Полная автоматизация процесса окраски была достигнута за счёт установки 34 промышленных роботов. Дополнительно внедрены роботизированные системы по нанесению герметика и защитных составов.

Ранее на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге сварили первый кузов автомобиля Jeland. Предприятие в промзоне Шушары сейчас принадлежит российскому холдингу холдингу «АГР».

Важно, что многие цеха (включая сварку и окраску) на заводе, который ранее выпускал Chevrolet и Opel, а потом долгие годы находился на консервации, фактически был создан заново, уверяют в «АГР».

Читайте также:

  • Позор авторынка: эти идеальные машины провалились в продажах из-за нелепых стереотипов
  • Стало известно, почему популярные в РФ китайские машины никому не нужны в КНР
  • В мире вновь возник интерес к почти забытому типу кузова