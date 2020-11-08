Новый Mercedes-Benz C-Class полностью лишился камуфляжа

Революционных изменений в дизайне Mercedes-Benz C-Class пятого поколения не ожидается: пропорции кузова сохранятся, но в деталях новинка будет не похожа на предшественника. Например, у C-Класса поменяется линия боковых выштамповок, изменится точка крепления задних тормозных суппортов, а также вслед за обновлённым E-Классом и новым S-Классом появятся фонари с треугольной секцией на багажнике.
Фото: motor.es
Предполагается, что семейство C-Классов пополнится новой версией — кросс-универсалом All-Terrain. Традиционные седан, универсал, а также купе и кабриолет останутся в гамме. Весьма вероятно, что текущая заднеприводная архитектура MRA в основе C-Классов сохранится, но шасси ждут комплексные доработки.
В пятом поколении Mercedes-Benz C-Class лишится шести- и восьмицилиндровых двигателей — линейка силовых агрегатов будет состоять из электрифицированных «турбочетвёрок». На базовых моделях появятся 48-вольтовые стартер-генераторы, а на вершине линейки окажутся заряжаемые гибриды. Новому «заряженному» Mercedes-AMG C 63 прочат 2,0-литровый турбомотор M139, дополненный электрическим «довеском».
Фото: motor.es
Серия шпионских фотографий интерьера позволяет предположить, что C-Class получит салон а-ля уменьшенный S-Class серии W223. Покупателей ждёт новый руль со сдвоенными боковыми спицами, безальтернативная цифровая панель приборов и сенсорный блок управления климатом, объединённый с экраном информационно-развлекательного комплекса.
Системами безопасности с «младшим» семейством также поделится флагман: C-Class получит передовой автопилот, автопарковщик, а также новые ассистенты активной безопасности.
Поскольку тестовые прототипы Mercedes-Benz C-Class постепенно избавляются от камуфляжа, премьера семейства не за горами. Вероятно, новинку рассекретят до конца 2020-го, а в продажу в Европе седаны серии W206 поступят в первом квартале 2021 года.