Новый Mercedes-Benz C-Class полностью лишился камуфляжа

Предполагается, что семейство C-Классов пополнится новой версией — кросс-универсалом All-Terrain. Традиционные седан, универсал, а также купе и кабриолет останутся в гамме. Весьма вероятно, что текущая заднеприводная архитектура MRA в основе C-Классов сохранится, но шасси ждут комплексные доработки.

В пятом поколении Mercedes-Benz C-Class лишится шести- и восьмицилиндровых двигателей — линейка силовых агрегатов будет состоять из электрифицированных «турбочетвёрок». На базовых моделях появятся 48-вольтовые стартер-генераторы, а на вершине линейки окажутся заряжаемые гибриды. Новому «заряженному» Mercedes-AMG C 63 прочат 2,0-литровый турбомотор M139, дополненный электрическим «довеском».