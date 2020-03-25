Новый Cadillac Escalade превратят в мобильный офис

Как правило, Lexani строит лимузины на базе растянутых модификаций. Официально Cadillac Escalade ESV следующего поколения еще не представлен, но размеры машины уже известны: длина, ширина, высота и колесная база составляют 5766, 2059, 1942 и 3407 миллиметров соответственно. Новый внедорожник на 384 миллиметра длиннее обычной версии и на 69 миллиметров превзошел предшественника. Колесная база прибавила 105 миллиметров.
Мобильный офис Lexani на базе предыдущего «Эскалейда» был длиннее обычной машины на 762 миллиметра. В задней части салона лимузина установили четыре обшитых кожей кресла, отдельную систему кондиционирования и блок видеосвязи. Кроме того, в оснащение вошли 48-дюймовый телевизор с изогнутым экраном, планшеты iPad Pro с магнитными зарядками, компьютер Mac Mini, игровая приставка Sony Playstation 4, холодильник для шампанского, держатели для бокалов и потолок со звездным небом.
Дебютировавший в начале февраля «пятый» Cadillac Escalade построен на платформе GMT T1XX, известной по пикапу Chevrolet Silverado. Новая гамма двигателей, помимо прежнего 6,2-литрового бензинового V8 (426 сил и 623 Нм), включает 3,0-литровый дизель мощностью 281 лошадиную силу и 623 Нм крутящего момента.
Среди особенностей модели — первый в отрасли изогнутый дисплей LG P-OLED Digital Cockpit Solution общей диагональю 38 дюймов.