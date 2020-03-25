Новый Cadillac Escalade превратят в мобильный офис

Мобильный офис Lexani на базе предыдущего «Эскалейда» был длиннее обычной машины на 762 миллиметра. В задней части салона лимузина установили четыре обшитых кожей кресла, отдельную систему кондиционирования и блок видеосвязи. Кроме того, в оснащение вошли 48-дюймовый телевизор с изогнутым экраном, планшеты iPad Pro с магнитными зарядками, компьютер Mac Mini, игровая приставка Sony Playstation 4, холодильник для шампанского, держатели для бокалов и потолок со звездным небом.