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10:28

Новый Cadillac Escalade превратят в мобильный офис

Компания Lexani показала первые изображения роскошного лимузина

Алексей Носаченко
Калифорнийская фирма Lexani Motorcars, занимающаяся переделкой серийных автомобилей в роскошные «кабинеты» на колесах, показала первые изображения мобильного офиса на базе нового Cadillac Escalade. Судя по предыдущим работам, длина внедорожника может составить около шести с половиной метров, а цена будет варьироваться от 250 до 450 тысяч долларов (19,6–35,3 миллиона рублей).

Как правило, Lexani строит лимузины на базе растянутых модификаций. Официально Cadillac Escalade ESV следующего поколения еще не представлен, но размеры машины уже известны: длина, ширина, высота и колесная база составляют 5766, 2059, 1942 и 3407 миллиметров соответственно. Новый внедорожник на 384 миллиметра длиннее обычной версии и на 69 миллиметров превзошел предшественника. Колесная база прибавила 105 миллиметров.

Мобильный офис Lexani на базе предыдущего «Эскалейда» был длиннее обычной машины на 762 миллиметра. В задней части салона лимузина установили четыре обшитых кожей кресла, отдельную систему кондиционирования и блок видеосвязи. Кроме того, в оснащение вошли 48-дюймовый телевизор с изогнутым экраном, планшеты iPad Pro с магнитными зарядками, компьютер Mac Mini, игровая приставка Sony Playstation 4, холодильник для шампанского, держатели для бокалов и потолок со звездным небом.

Дебютировавший в начале февраля «пятый» Cadillac Escalade построен на платформе GMT T1XX, известной по пикапу Chevrolet Silverado. Новая гамма двигателей, помимо прежнего 6,2-литрового бензинового V8 (426 сил и 623 Нм), включает 3,0-литровый дизель мощностью 281 лошадиную силу и 623 Нм крутящего момента.

Среди особенностей модели — первый в отрасли изогнутый дисплей LG P-OLED Digital Cockpit Solution общей диагональю 38 дюймов.