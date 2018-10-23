Chevrolet Camaro станет гибридом с мотором 6.2 V8

Младший гибрид на базе двухлитрового турбомотора будет выдавать 370 лошадиных сил и разгонять купе до 96 километров в час за 4,4 секунды. Комбинированный расход топлива гибридного Camaro составит 7,8 литра на 100 километров пробега. Силовая установка на базе 6.2 V8 (461–552 силы) позволит машине разгоняться до 96 километров в час за 4,0 или 3,7 секунды. Расход при этом составит 9,8 литра на 100 километров.

Гибридные версии Chevrolet Camaro будут конкурировать с Ford Mustang Hybrid. По слухам, двухдверка получит 2,3-литровым двигатель EcoBoost, смонтированный между ДВС и блоком трансмиссии электромотор, а также 10-диапазонный «автомат». Отдача силовой установки составит около 405 лошадиных сил.