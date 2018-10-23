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15:13

Chevrolet Camaro станет гибридом с мотором 6.2 V8

Двухдверку предложат с двумя вариантами бензин–электрических установок

В гамме двигателей Chevrolet Camaro появится новая «турбочетверка» от пикапа Silverado и две гибридные установки на базе агрегатов 2.0 I4 и 6.2 V8. По предварительной информации, топовый гибрид будет стоить на четыре тысячи долларов (261,5 тысячи рублей) дороже версии с традиционным ДВС.

Начальные комплектации маслкара будут оснащать турбодвигателем 2.7, который ставится на Chevrolet Silverado и, возможно, в будущем появится на «заряженном» кроссовере Cadillac XT4 V-Sport. Мощность мотора составит 310 лошадиных сил и 472 Нм крутящего момента. «Камаро», оснащенный таким двигателем, сможет разгоняться до 96 километров в час за 5,2 секунды (на 0,2 секунды быстрее машины с нынешней «турбочетверкой»).

Идею гибридного Camaro уже воплотили в жизнь студенты Ohio State University. Двухдверку 2016 года они оснастили работающим на биоэтаноле «атмосферником» 2.0, блоком аккумуляторов емкостью 18,9 киловатт-часа и двумя электромоторами.

Младший гибрид на базе двухлитрового турбомотора будет выдавать 370 лошадиных сил и разгонять купе до 96 километров в час за 4,4 секунды. Комбинированный расход топлива гибридного Camaro составит 7,8 литра на 100 километров пробега. Силовая установка на базе 6.2 V8 (461–552 силы) позволит машине разгоняться до 96 километров в час за 4,0 или 3,7 секунды. Расход при этом составит 9,8 литра на 100 километров.

Гибридные версии Chevrolet Camaro будут конкурировать с Ford Mustang Hybrid. По слухам, двухдверка получит 2,3-литровым двигатель EcoBoost, смонтированный между ДВС и блоком трансмиссии электромотор, а также 10-диапазонный «автомат». Отдача силовой установки составит около 405 лошадиных сил.

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