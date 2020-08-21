Американцы на Audi A6 пересекли США за 25 часов. Это новый рекорд

В декабре минувшего года они уже отправлялись в скоростной заезд через всю территорию США на Mercedes-AMG E 63 с форсированным до 700 лошадиных сил мотором. Тогда результат гонщиков составил 27 часов и 25 минут.
Однако в апреле неизвестные побили рекорд почти на час, проехав от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 26 часов 38 минут. Анонимы использовали седан Audi A8L, в багажник которой установили два больших бака с бензином, чтобы не останавливаться на заправках. Организаторы гонки сочли рекорд недействительным, так как в апреле дороги были почти пустыми из-за пандемии. Несмотря на это, Таббатт и Чедвик решились на повторный заезд.
Drivetribe
Для этого им пришлось искать новый автомобиль, так как их E 63 разбился в ходе другой гонки: на скорости более 60 километров в час в его корму врезался грузовик. Выбор американцев пал на A6, которой приделали шильдик в виде голубого овала Ford со стилизованной надписью Audi.
Фото: Drivetribe
На Audi приятели пересекли США за 25 часов 39 минут – на 59 минут быстрее гонщиков на Audi A8L. За это время A6 останавливалась в сумме на 31 минуту 10 секунд, средняя скорость составила более 180 километров в час, а пиковая – 282 километра в час. За заездом наблюдала команда из 35 человек, разбросанных по всей стране, которая следила за соблюдением расписания.
Американцы признали, что нового результата удалось добиться в том числе благодаря неутихающей в США пандемии. Они редко встречали полицейских, не натыкались на аварии и дорожные работы, а машин было примерно на 70 процентов меньше, чем в декабре.
Цель гонки «Пушечное ядро» – за минимальное время проехать от Восточного до Западного побережья США. Ее участникам грозят штрафы за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения, если они попадутся на глаза полиции. Первый такой заезд прошел в 1971 году с результатом 40 часов 51 минута.