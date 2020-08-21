Американцы на Audi A6 пересекли США за 25 часов. Это новый рекорд

В декабре минувшего года они уже отправлялись в скоростной заезд через всю территорию США на Mercedes-AMG E 63 с форсированным до 700 лошадиных сил мотором. Тогда результат гонщиков составил 27 часов и 25 минут.

Однако в апреле неизвестные побили рекорд почти на час, проехав от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 26 часов 38 минут. Анонимы использовали седан Audi A8L, в багажник которой установили два больших бака с бензином, чтобы не останавливаться на заправках. Организаторы гонки сочли рекорд недействительным, так как в апреле дороги были почти пустыми из-за пандемии. Несмотря на это, Таббатт и Чедвик решились на повторный заезд.