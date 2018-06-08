Honda, Jaguar и Volvo получили награды за дизайн

В Турине состоялось вручение премии Car Design Award 2018. Жюри из двенадцати журналистов выбрало победителей в трех номинациях: «концепт-кар», «серийный автомобиль» и «дизайнерский язык бренда». Награды получили фирмы Honda, Jaguar и Volvo.

Среди концепт-каров, созданных за последний год, наивысшие оценки завоевал крохотный электрохэтчбек Honda Urban EV. Журналисты похвалили дизайнеров японской марки за сочетание ретро-мотивов и футуристической эстетики.

По итогам голосования «Хонде» немного уступили два купе, получившие одинаковое количество баллов: это электромобиль Genesis Essentia, дебютировавший на автосалоне в Нью-Йорке, и концепт Mazda Vision Coupe, показанный в Токио.

1/3 2/3 3/3 Honda Urban EV Genesis Essentia Mazda Vision Coupe

Среди серийных машин наивысшей оценки за дизайн удостоился кроссовер Jaguar E-Pace. «Он заимствовал многие черты у старшей модели, при этом не выглядит уменьшенной копией кроссовера F-Pace. У него есть свой собственный сильный характер», — резюмировали свое решение члены жюри.

Совсем немного по результатам голосования уступил «Ягуару» другой автомобиль из Великобритании — новый спорткар Aston Martin Vantage. Третье место досталось электрическому купе новой марки Polestar, принадлежащей Volvo.

1/2 2/2 Aston Martin Vantage Polestar 1

Награду за лучший дизайнерский язык досталась Volvo. Члены жюри особо отметили трансформацию, произошедшую с маркой за последние годы, переосмысленные в новых моделях идеи скандинавского дизайна и изощренную оптику.

Премия Car Design Award основана в 1984 году главным редактором итальянского специализированного журнала Auto & Design Фульвио Чинти. Она проводилась ежегодно до 1997 года, и была возрождена в 2016 году. Сейчас в состав жюри входят двенадцать журналистов из Европы, США, Латинской Америки и Азии. В прошлом году высшие награды получили концептуальный электромобиль Jaguar I-Pace, серийный спорткар Ford GT и бренд Land Rover.