В Турине вручили премию Car Design Award 2018

Пульс

Honda, Jaguar и Volvo получили награды за дизайн

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8 июня 2018

В Турине состоялось вручение премии Car Design Award 2018. Жюри из двенадцати журналистов выбрало победителей в трех номинациях: «концепт-кар», «серийный автомобиль» и «дизайнерский язык бренда». Награды получили фирмы Honda, Jaguar и Volvo.

[Поисковые дизайны известных моделей, так и не дошедшие до конвейера](https://motor.ru/selector/netopalto.htm)

Поисковые дизайны известных моделей, так и не дошедшие до конвейера

Среди концепт-каров, созданных за последний год, наивысшие оценки завоевал крохотный электрохэтчбек Honda Urban EV. Журналисты похвалили дизайнеров японской марки за сочетание ретро-мотивов и футуристической эстетики.

По итогам голосования «Хонде» немного уступили два купе, получившие одинаковое количество баллов: это электромобиль Genesis Essentia, дебютировавший на автосалоне в Нью-Йорке, и концепт Mazda Vision Coupe, показанный в Токио.

1/3
2/3
3/3
Honda Urban EV

Honda Urban EV

Genesis Essentia

Genesis Essentia

Mazda Vision Coupe

Mazda Vision Coupe

Среди серийных машин наивысшей оценки за дизайн удостоился кроссовер Jaguar E-Pace. «Он заимствовал многие черты у старшей модели, при этом не выглядит уменьшенной копией кроссовера F-Pace. У него есть свой собственный сильный характер», — резюмировали свое решение члены жюри.

1/3
2/3
3/3
Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

Совсем немного по результатам голосования уступил «Ягуару» другой автомобиль из Великобритании — новый спорткар Aston Martin Vantage. Третье место досталось электрическому купе новой марки Polestar, принадлежащей Volvo.

1/2
2/2
Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage

Polestar 1

Polestar 1

Награду за лучший дизайнерский язык досталась Volvo. Члены жюри особо отметили трансформацию, произошедшую с маркой за последние годы, переосмысленные в новых моделях идеи скандинавского дизайна и изощренную оптику.

Премия Car Design Award основана в 1984 году главным редактором итальянского специализированного журнала Auto & Design Фульвио Чинти. Она проводилась ежегодно до 1997 года, и была возрождена в 2016 году. Сейчас в состав жюри входят двенадцать журналистов из Европы, США, Латинской Америки и Азии. В прошлом году высшие награды получили концептуальный электромобиль Jaguar I-Pace, серийный спорткар Ford GT и бренд Land Rover.

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