В России рухнуло производство легковых автомобилей

В целом за первые восемь месяцев нынешнего года сборка автомобилей в стране просела на 30,1 процента. За август российские заводы успели выпустить только 83 тысячи новых машин – это на 27,1 процента меньше, чем за июль. С января по август включительно в стране было произведено 706 тысяч легковушек.

Снижение производственных темпов показали и заводы грузовой техники: в августе сборка грузовиков уменьшилась на 4,2 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. То же касается автобусов с допустимой максимальной массой более пяти тонн: в годичном в августе их выпуск сократился на 20,7 процента до 900 экземпляров, показав небольшой рост относительно июля нынешнего года.

К падению вернулся также выпуск двигателей внутреннего сгорания. По сравнению с июлем он снизился на 35,1 процента, а по сравнению с августом прошлого года – на 37,7 процента. Всего за прошедший месяц было произведено 18 тысяч ДВС, а за восемь месяцев – 176 тысяч.