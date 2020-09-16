В России рухнуло производство легковых автомобилей

В целом за первые восемь месяцев нынешнего года сборка автомобилей в стране просела на 30,1 процента. За август российские заводы успели выпустить только 83 тысячи новых машин – это на 27,1 процента меньше, чем за июль. С января по август включительно в стране было произведено 706 тысяч легковушек.
Снижение производственных темпов показали и заводы грузовой техники: в августе сборка грузовиков уменьшилась на 4,2 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. То же касается автобусов с допустимой максимальной массой более пяти тонн: в годичном в августе их выпуск сократился на 20,7 процента до 900 экземпляров, показав небольшой рост относительно июля нынешнего года.
К падению вернулся также выпуск двигателей внутреннего сгорания. По сравнению с июлем он снизился на 35,1 процента, а по сравнению с августом прошлого года – на 37,7 процента. Всего за прошедший месяц было произведено 18 тысяч ДВС, а за восемь месяцев – 176 тысяч.
Наибольший спад показало производство автомобильных кузовов. В августе было собрано только 2,6 тысячи штук, что на 75,5 процентов меньше, чем за тот же месяц 2019 года. По итогам восьми месяцев 2020 года общее количество произведённых в России кузовов составило 16,2 тысячи экземпляров, упав на 89,9 процента.
Несмотря на падение продаж новых автомобилей, по итогам августа стране удалось подняться на второе место в общеевропейском рейтинге. По данным Ассоциации европейского бизнеса, вместе с LCV рынок России просел на 0,5 процента, до 137 517 проданных машин.