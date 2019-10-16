Обновленный Genesis G70 украсили карбоном

Главным новшеством Genesis G70 стал более объемный список активных систем безопасности. Седан оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе, контроля за состоянием водителя, функцией автоматического управления дальным светом и «умным» круиз-контролем, использующим данные навигационной системы. За доплату G70 можно оснастить системой контроля поперечного траффика и функцией предупреждения о приближающемся сзади автомобиле.
У Genesis G70 сохранилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель со стереоскопическим эффектом, а также появился режим климатической установки «тоннель»: при подъезде к тоннелю (информация берется из бортовой навигации) автоматически закрываются стекла, а климат-контроль переходит в режим рециркуляции воздуха.
Помимо этого, седаны с турбомотором 2.0 можно дооснастить пакетом Ultimate с декоративными деталями из углепластика (корпуса зеркал, накладка на руле и центральной консоли), а модификации с битурбомотором 3.3 — тормозами Brembo и покрышками Michelin Pilot Sport 4 S.
Гамма моторов G70 не изменилась. Модель по-прежнему мощность заказать с «турбочетверкой» объемом 2,0 литра (252 силы и 353 Нм момента), 3.3 битурбо V6 (365 сил и 510 Нм момента), а также дизелем 2.2 (199 сил и 410 Нм момента). Коробка — шестиступенчатая «механика» (только для машин с 2,0-литровым мотором) или восьмидиапазонный автомат.
В России Genesis G70 предлагается только с 2,0-литровым турбомотором и полным приводом. Цены на седан варьируются от 2 189 000 до 3 039 000 рублей.