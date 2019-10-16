Обновленный Genesis G70 украсили карбоном

Гамма моторов G70 не изменилась. Модель по-прежнему мощность заказать с «турбочетверкой» объемом 2,0 литра (252 силы и 353 Нм момента), 3.3 битурбо V6 (365 сил и 510 Нм момента), а также дизелем 2.2 (199 сил и 410 Нм момента). Коробка — шестиступенчатая «механика» (только для машин с 2,0-литровым мотором) или восьмидиапазонный автомат.

В России Genesis G70 предлагается только с 2,0-литровым турбомотором и полным приводом. Цены на седан варьируются от 2 189 000 до 3 039 000 рублей.