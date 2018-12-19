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18:44

Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер

Компания Carlex Design рассказала о новом проекте тюнинга

© Carlex Design
Ателье Carlex Design представило проект тюнинга кроссовера Porsche Macan. В польской компании доработали интерьер автомобиля, добавив элементы из золота.

Большая часть интерьера «Макана» обшита светло-кремовой кожей. Черной алькантарой отделаны стойки, верхние части дверей и потолок, а из розового золота выполнены элементы на руле, передней панели и центральной консоли, на дверях, рычаге коробки передач и даже площадке для отдыха левой ноги.

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До этого в Carlex Design перешили салон родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, выпускавшегося в конце 1960-х. Для автомобиля подготовили коричневую кожу со специальной грубой прострочкой, сундук для вещей за передними креслами и особое отделение с предметами для пикника в багажнике.

В том же стиле, что и интерьер автомобиля, в компании подготовили коллекцию брелков для ключей

Одним из последних масштабных проектов фирмы стала постройка трехосного пикапа Mercedes-Benz X-Class с кузовом из углепластика. Автомобиль оснастили заниженной подвеской, парой лебедок и спортивными креслами в салоне.

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