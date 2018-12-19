Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер

До этого в Carlex Design перешили салон родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, выпускавшегося в конце 1960-х. Для автомобиля подготовили коричневую кожу со специальной грубой прострочкой, сундук для вещей за передними креслами и особое отделение с предметами для пикника в багажнике.