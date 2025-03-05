Это было ожидаемо: в России резко упали продажи новых автомобилей

Это было ожидаемо: в России резко упали продажи новых автомобилейАвтомобильный рынок в феврале просел на четверть
В статистике Минпромторга учитываются продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Эксперты и участники рынка ожидали снижения объемов реализации на 20 и более процентов, причем основная просадка пришлась на иномарки, хотя и спрос на отечественные машины тоже сократился, но не столь значительно.
Так, днем ранее АвтоВАЗ отчитался о падении продаж в феврале на четыре процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года — это значительно лучше динамики российского авторынка в целом. В последний зимний месяц 2025-го россияне купили 26 716 новых Lada. Данные о продажах за февраль других марок 6 марта опубликует «Автостат».
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что в ведомстве знают о рисках, «связанных с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования». При необходимости регулятор готов «адаптировать меры господдержки».
Из отчета Минпромторга следует, что за февраль было реализовано 77 296 новых легковушек (-25,2 процента относительно того же месяца 2024 года и -12,7 процента к результату января 2025-го), 8004 легких коммерческих автомобилей (-21,9 и +2 процента соответственно), 5,23 тысячи грузовиков (-47,8 и -1,6 процента) и 812 автобусов (-59,6 и +1,9 процента).
Если же говорить об объеме авторынка за январь-февраль 2025 года, то он составил 193,86 тысячи единиц автотехники всех типов. Это на 12,4 процента меньше, чем за два первых месяца 2024-го. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года реализовали в количестве 181 704 штук (-9,5 процента), в том числе 165 855 легковых (-9,5 процента), 15 849 легких коммерческих (-8,4 процента), 10 547 грузовиков (-39,6 процента) и 1609 автобусов (-49,4 процента).