Это было ожидаемо: в России резко упали продажи новых автомобилей

В статистике Минпромторга учитываются продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Эксперты и участники рынка ожидали снижения объемов реализации на 20 и более процентов, причем основная просадка пришлась на иномарки, хотя и спрос на отечественные машины тоже сократился, но не столь значительно.

Так, днем ранее АвтоВАЗ отчитался о падении продаж в феврале на четыре процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года — это значительно лучше динамики российского авторынка в целом. В последний зимний месяц 2025-го россияне купили 26 716 новых Lada. Данные о продажах за февраль других марок 6 марта опубликует «Автостат».