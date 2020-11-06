13:17

Продажи новых машин в России выросли на 7 процентов. Пока это рекорд 2020 года

Во второй месяц осени дилерам удалось продать более 154 тысяч машин

Kia K5, вошедшая в топ-25 самых продаваемых моделей в России © Kia
Лиза Будрина
В октябре 2020 года в России было продано 154 164 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил рекордные семь процентов – пока это самый высокий показатель в нынешнем году, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в октябре на российском рынке началась традиционная «предновогодняя гонка». «Такой высокий результат (рост продаж на семь процентов, прим.) объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках, заявил Штерцель. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1 процента, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж».

Всего за январь-октябрь 2020 года было продано 1 352 104 автомобиля. По прогнозу АЕБ, к концу года это число увеличится до 1 522 000 единиц.

Что же касается лидеров по продажам в октябре, то первая пятерка осталась неизменной. В нее вошли Lada (37 019 штук, рост на 22 процента, что является рекордом для бренда за последние шесть лет), Kia (21 217 штук, рост на пять процентов), Hyundai (15 431 штука, падение на три процента), Renault (14 356 штук, рост на пять процентов) и Skoda (10 101 штука, рост на 13 процентов).

Ниже в таблице перечислены 25 самых продаваемых моделей октября 2020 года. Традиционно в рейтинг попали исключительно автомобили российской сборки.

МодельОктябрь 2020 годаОктябрь 2019Разница
1. Lada Granta12 75611 7121 044
2. Lada Vesta11 8538 2963 557
3. Kia Rio9 2518 724527
4. Hyundai Creta6 6886 806-118
5. Volkswagen Polo5 6424 702940
6. Hyundai Solaris5 2714 545726
7. Renault Logan3 9263 298628
8. Lada Largus3 7433 69152
9. Toyota RAV43 6761 7211 955
10. Skoda Rapid II3 3200-
11. Lada 4x43 2992 861438
12. Renault Duster3 2643 431-167
13. Volkswagen Tiguan3 2453 704-459
14. Renault Sandero2 9692 88782
15. Kia Sportage2 6462 101545
16. Hyundai Tucson2 5642 204360
17. Nissan X-Trail2 5498861 663
18. Mitsubishi Outlander2 5182 381137
19. Toyota Camry2 4352 685-250
20. Skoda Kodiaq2 3782 36414
21. Renault Kaptur2 3521 858494
22. Lada Niva2 350--
23. Skoda Karoq2 264--
24. Skoda Octavia2 0923 404-1 312
25. Kia K52 073--

Новичок рейтинга — Kia K5 (в прошлом Optima), продажи которой стартовали 1 сентября 2020 года. При этом Lada XRay, занимавшая в сентябре последнее место, вылетела из списка.

Также продолжает расти спрос на автомобили китайских марок. Например, Geely, самый популярный китайский бренд в России, в октябре увеличил продажи на 119 процентов, до 2 016 реализованных машин. Дилеры Chery продали 1 490 автомобилей, что на 120 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.

В аутсайдерах оказался Datsun, который уйдёт с российского рынка в конце 2020 года: в прошлом месяце продали 904 новых машин, что на 48 процентов меньше, чем в октябре 2019-го. На 57 процентов просели продажи Genesis (77 штук) и на 97 процентов Chevrolet (68 реализованных машин).