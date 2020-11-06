Продажи новых машин в России выросли на 7 процентов. Пока это рекорд 2020 года

Что же касается лидеров по продажам в октябре, то первая пятерка осталась неизменной. В нее вошли Lada (37 019 штук, рост на 22 процента, что является рекордом для бренда за последние шесть лет), Kia (21 217 штук, рост на пять процентов), Hyundai (15 431 штука, падение на три процента), Renault (14 356 штук, рост на пять процентов) и Skoda (10 101 штука, рост на 13 процентов).

Ниже в таблице перечислены 25 самых продаваемых моделей октября 2020 года. Традиционно в рейтинг попали исключительно автомобили российской сборки.