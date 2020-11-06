Продажи новых машин в России выросли на 7 процентов. Пока это рекорд 2020 года

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в октябре на российском рынке началась традиционная «предновогодняя гонка». «Такой высокий результат (рост продаж на семь процентов, – прим.) объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках, – заявил Штерцель. – В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1 процента, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж».
Всего за январь-октябрь 2020 года было продано 1 352 104 автомобиля. По прогнозу АЕБ, к концу года это число увеличится до 1 522 000 единиц.
Что же касается лидеров по продажам в октябре, то первая пятерка осталась неизменной. В нее вошли Lada (37 019 штук, рост на 22 процента, что является рекордом для бренда за последние шесть лет), Kia (21 217 штук, рост на пять процентов), Hyundai (15 431 штука, падение на три процента), Renault (14 356 штук, рост на пять процентов) и Skoda (10 101 штука, рост на 13 процентов).
Ниже в таблице перечислены 25 самых продаваемых моделей октября 2020 года. Традиционно в рейтинг попали исключительно автомобили российской сборки.
|Модель
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2019
|Разница
|1. Lada Granta
|12 756
|11 712
|1 044
|2. Lada Vesta
|11 853
|8 296
|3 557
|3. Kia Rio
|9 251
|8 724
|527
|4. Hyundai Creta
|6 688
|6 806
|-118
|5. Volkswagen Polo
|5 642
|4 702
|940
|6. Hyundai Solaris
|5 271
|4 545
|726
|7. Renault Logan
|3 926
|3 298
|628
|8. Lada Largus
|3 743
|3 691
|52
|9. Toyota RAV4
|3 676
|1 721
|1 955
|10. Skoda Rapid II
|3 320
|0
|-
|11. Lada 4x4
|3 299
|2 861
|438
|12. Renault Duster
|3 264
|3 431
|-167
|13. Volkswagen Tiguan
|3 245
|3 704
|-459
|14. Renault Sandero
|2 969
|2 887
|82
|15. Kia Sportage
|2 646
|2 101
|545
|16. Hyundai Tucson
|2 564
|2 204
|360
|17. Nissan X-Trail
|2 549
|886
|1 663
|18. Mitsubishi Outlander
|2 518
|2 381
|137
|19. Toyota Camry
|2 435
|2 685
|-250
|20. Skoda Kodiaq
|2 378
|2 364
|14
|21. Renault Kaptur
|2 352
|1 858
|494
|22. Lada Niva
|2 350
|-
|-
|23. Skoda Karoq
|2 264
|-
|-
|24. Skoda Octavia
|2 092
|3 404
|-1 312
|25. Kia K5
|2 073
|-
|-
Новичок рейтинга — Kia K5 (в прошлом Optima), продажи которой стартовали 1 сентября 2020 года. При этом Lada XRay, занимавшая в сентябре последнее место, вылетела из списка.
Также продолжает расти спрос на автомобили китайских марок. Например, Geely, самый популярный китайский бренд в России, в октябре увеличил продажи на 119 процентов, до 2 016 реализованных машин. Дилеры Chery продали 1 490 автомобилей, что на 120 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.
В аутсайдерах оказался Datsun, который уйдёт с российского рынка в конце 2020 года: в прошлом месяце продали 904 новых машин, что на 48 процентов меньше, чем в октябре 2019-го. На 57 процентов просели продажи Genesis (77 штук) и на 97 процентов – Chevrolet (68 реализованных машин).