Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины

Логично, что траты растут с увеличением пробега вне зависимости от типа транспортного средства. При этом электрокары обходятся дешевле гибридов до пробега в 100 тысяч миль (160,9 тысячи километров), но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.

Специалисты изучили данные о 200 гибридных автомобилях и 55 электрокарах, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль).