13:31

Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины

Эксперты сравнили траты владельцев «зелёных» и обычных автомобилей с ДВС

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Лиза Будрина
Некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала результаты исследования стоимости содержания и ремонта электрокаров, гибридов и обычных автомобилей c двигателем внутреннего сгорания. Оказалось, что владеть «зелёными» машинами дешевле.

В рамках исследования эксперты собрали данные о разных машинах, годовой пробег которых составлял не менее 3,2 тысячи километров и не более 100 тысяч. Также были исключены автомобили с общим пробегом больше 320 тысяч километров. Далее использовалась информация о среднем размере трат на содержание и ремонт транспортных средств в расчете на 1,6 километра (1 миля). Результаты показали, что электромобили и гибриды с функцией зарядки от розетки требуют в среднем в два раза меньше средств, чем обычные машины с ДВС.

Тип автомобиляТраты при пробеге 0-50 тысяч мильПри пробеге 50-100 тысяч мильПри пробеге 100-200 тысяч мильВ среднем за все время
Электрокары0,012 доллара0,028 доллара0,043 доллара0,031 доллара
Подзаряжаемые гибриды0,021 доллара0,031 доллара0,033 доллара0,030 доллара
Автомобили с ДВС0,028 доллара0,060 доллара0,079 доллара0,061 доллара

Логично, что траты растут с увеличением пробега вне зависимости от типа транспортного средства. При этом электрокары обходятся дешевле гибридов до пробега в 100 тысяч миль (160,9 тысячи километров), но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.

Специалисты изучили данные о 200 гибридных автомобилях и 55 электрокарах, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль).

Как погибают электрокары

Ранее «Яндекс» опубликовал исследование о стоимости владения автомобилей разных классов в регионах России и сравнил их с ценой на такси и каршеринг. Кроме того, «Росгосстрах Банк» провёл опрос среди россиян и выяснил, сколько в среднем автовладельцы тратят в месяц на содержание машин.

Источник: Consumer Reports