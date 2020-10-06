Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины

В рамках исследования эксперты собрали данные о разных машинах, годовой пробег которых составлял не менее 3,2 тысячи километров и не более 100 тысяч. Также были исключены автомобили с общим пробегом больше 320 тысяч километров. Далее использовалась информация о среднем размере трат на содержание и ремонт транспортных средств в расчете на 1,6 километра (1 миля). Результаты показали, что электромобили и гибриды с функцией зарядки от розетки требуют в среднем в два раза меньше средств, чем обычные машины с ДВС.
|Тип автомобиля
|Траты при пробеге 0-50 тысяч миль
|При пробеге 50-100 тысяч миль
|При пробеге 100-200 тысяч миль
|В среднем за все время
|Электрокары
|0,012 доллара
|0,028 доллара
|0,043 доллара
|0,031 доллара
|Подзаряжаемые гибриды
|0,021 доллара
|0,031 доллара
|0,033 доллара
|0,030 доллара
|Автомобили с ДВС
|0,028 доллара
|0,060 доллара
|0,079 доллара
|0,061 доллара
Логично, что траты растут с увеличением пробега вне зависимости от типа транспортного средства. При этом электрокары обходятся дешевле гибридов до пробега в 100 тысяч миль (160,9 тысячи километров), но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.
Специалисты изучили данные о 200 гибридных автомобилях и 55 электрокарах, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль).
Как погибают электрокары
Ранее «Яндекс» опубликовал исследование о стоимости владения автомобилей разных классов в регионах России и сравнил их с ценой на такси и каршеринг. Кроме того, «Росгосстрах Банк» провёл опрос среди россиян и выяснил, сколько в среднем автовладельцы тратят в месяц на содержание машин.