Стало известно, во сколько россиянам обходится содержание машин

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, у 19 процентов респондентов траты на личную машину составляют от 5 до 10 тысяч рублей, ещё 11 процентов ежемесячно отдают 10-15 тысяч рублей, 16 процентов – 15-20 тысяч рублей, а у 12 процентов респондентов расходы на автомобиль превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Авторы исследования отмечают, что самые распространённые статьи расходов на машину – это топливо, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки и ремонт.

Размер трат варьируется в зависимости от региона. Например, жители Ростова-на-Дону оказались самыми экономными и укладываются в пять тысяч рублей. В Москве этой суммы хватает только одной трети автомобилистов. Наиболее расточительные водители проживают в Санкт-Петербурге: каждый пятый опрошенный в месяц тратит более 20 тысяч рублей.