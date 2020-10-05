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Стало известно, во сколько россиянам обходится содержание машин

Чуть более 40 процентов российских автовладельцев тратят на машину пять тысяч рублей в месяц

Дороги Москвы © pixabay.com
Лиза Будрина
«Росгосстрах Банк» провёл опрос среди россиян и выяснил, сколько в среднем автовладельцы тратят в месяц на содержание машин. 40 процентов участников исследования заявили, что автомобиль обходится им примерно в пять тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, у 19 процентов респондентов траты на личную машину составляют от 5 до 10 тысяч рублей, ещё 11 процентов ежемесячно отдают 10-15 тысяч рублей, 16 процентов 15-20 тысяч рублей, а у 12 процентов респондентов расходы на автомобиль превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Авторы исследования отмечают, что самые распространённые статьи расходов на машину это топливо, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки и ремонт.

Размер трат варьируется в зависимости от региона. Например, жители Ростова-на-Дону оказались самыми экономными и укладываются в пять тысяч рублей. В Москве этой суммы хватает только одной трети автомобилистов. Наиболее расточительные водители проживают в Санкт-Петербурге: каждый пятый опрошенный в месяц тратит более 20 тысяч рублей.

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Ранее «Яндекс» провёл похожее исследование и выяснил, что в Москве выгоднее владеть машиной стоимостью до миллиона рублей, чем заказывать такси или пользоваться каршерингом. Если личный автомобиль стоит от 2 до 3 миллионов рублей, то каршеринг не выгоден, зато передвигаться на такси эконом-класса будет дешевле. В пример также приводится ситуация в других регионах.

Источник: ТАСС