Макет купе на базе Ferrari продают по цене Renault Arkana

Полноразмерный макет Castagna Rossellini представили в 2003 году на Конкурсе элегантности вилла д’Эсте. Баркетту посвятили режиссеру Роберто Росселлини, страстному коллекционеру и поклоннику Ferrari. Именно поэтому в качестве основы двехдверки рассматривалось шасси гоночного 550 Maranello с 720-сильным V12 объемом 6,0 литра. Стилистическая особенность Rossellini — крыша double-bubble, «наброшенная» на кокпит.
Современная Carrozzeria Castagna ведет свою историю с 1994 года. Предшествующая ей компания просуществовала с 1849 по 1954 год и заработала себе репутацию ателье, которое обслуживало кинозвезд и членов королевских семей.
Один из последних проектов ателье — двухдверный Porsche Panamera Vistotal. Вдохновением для автомобиля послужит экспериментальный Lamborghini Marzal 1967 года, в частности, его огромные двери типа «крыло чайки».
Чуть раньше итальянцы показали, как мог бы выглядеть вседорожный универсал Audi A8 allroad. Подробностей о нем не сообщили, но намекнули, что крышу предполагается нарастить с помощью каркаса из алюминия и углепластика.