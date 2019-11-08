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14:22

Макет купе на базе Ferrari продают по цене Renault Arkana

На продажу выставлена баркетта Castagna Rossellini

Итальянский аукционный дом Aste Bolaffi в середине ноября проведет распродажу янгтаймеров и коллекционных автомобилей. Среди лотов Classic Cars, Youngtimers & Memorabilia Auction будет баркетта Rossellini кузовного ателье Carrozzeria Castagna. Это макет, который оценили в 10-20 тысяч евро или 705 000-1 410 000 рублей.

Полноразмерный макет Castagna Rossellini представили в 2003 году на Конкурсе элегантности вилла д’Эсте. Баркетту посвятили режиссеру Роберто Росселлини, страстному коллекционеру и поклоннику Ferrari. Именно поэтому в качестве основы двехдверки рассматривалось шасси гоночного 550 Maranello с 720-сильным V12 объемом 6,0 литра. Стилистическая особенность Rossellini — крыша double-bubble, «наброшенная» на кокпит.

Современная Carrozzeria Castagna ведет свою историю с 1994 года. Предшествующая ей компания просуществовала с 1849 по 1954 год и заработала себе репутацию ателье, которое обслуживало кинозвезд и членов королевских семей.

Один из последних проектов ателье — двухдверный Porsche Panamera Vistotal. Вдохновением для автомобиля послужит экспериментальный Lamborghini Marzal 1967 года, в частности, его огромные двери типа «крыло чайки».

Чуть раньше итальянцы показали, как мог бы выглядеть вседорожный универсал Audi A8 allroad. Подробностей о нем не сообщили, но намекнули, что крышу предполагается нарастить с помощью каркаса из алюминия и углепластика.