Макет купе на базе Ferrari продают по цене Renault Arkana

Современная Carrozzeria Castagna ведет свою историю с 1994 года. Предшествующая ей компания просуществовала с 1849 по 1954 год и заработала себе репутацию ателье, которое обслуживало кинозвезд и членов королевских семей.

Один из последних проектов ателье — двухдверный Porsche Panamera Vistotal. Вдохновением для автомобиля послужит экспериментальный Lamborghini Marzal 1967 года, в частности, его огромные двери типа «крыло чайки».