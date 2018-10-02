Kia привезла в Париж «оспортивленный» Ceed

На пятидверном «шутинг-брейке» Kia ProCeed пакет GT Line входит в стандартное оснащение. Двигатели — те же. Версии GT комплектуется 1,6-литровым турбомотором, выдающим 204 силы и 265 Нм момента.

В России новый Ceed доступен с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на модель начинаются от 949,9 тысячи рублей.