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12:31

Kia привезла в Париж «оспортивленный» Ceed

Для модели стал доступен пакет GT Line

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Компания Kia представила стайлинг-пакет GT Line для хэтчбека и универсала Ceed. Продажи машин с дизайном в стиле «горячей» версии GT начнутся на европейском рынке в первом квартале 2019 года.

Внешне Kia Ceed GT Line можно идентифицировать по глянцево-черной решетке радиатора с окантовкой цвета «матовый хром», колесам особого дизайна (17-дюймовые в базе, 18-дюймовые — опция), новым бамперам и блокам противотуманных фар с вертикальными «лезвиями», как у Kia Stinger.

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Внутри – черный потолок, металлические накладки на пороги, спортивные сиденья, срезанный нижней части трехспицевый руль. Опционально можно заказать кресла, похожие на те, что устанавливается в GT-версии модели.

Kia Ceed GT Line будет оснащаться бензиновыми турбомоторами T-GDi объемом 1,0 и 1,4 литра (120 и 140 лошадиных сил), а также дизельным 1,6-литровым агрегат семейства Smartstream. Его мощность составит 136 сил и 280 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

На пятидверном «шутинг-брейке» Kia ProCeed пакет GT Line входит в стандартное оснащение. Двигатели — те же. Версии GT комплектуется 1,6-литровым турбомотором, выдающим 204 силы и 265 Нм момента.

В России новый Ceed доступен с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на модель начинаются от 949,9 тысячи рублей.

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