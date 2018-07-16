На «Автоторе» началась сборка модели третьего поколения

Пульс

Kia рассказала о новом Ceed для России

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16 июля 2018

Компания Kia распространила первые подробности о семействе Ceed нового поколения, производство которого началось на калининградском «Автоторе». Публичный дебют модели состоится в конце августа на автосалоне в Москве, в ее линейку двигателей войдет новый бензиновый турбоагрегат.

[Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia](https://motor.ru/selector/kianeiznashegodvora.htm)

Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia

Новый «Сид» будет предлагаться с двумя атмосферниками объемом 1,4 и 1,6 литра, выдающими 100 и 128 лошадиных сил. Он работают в паре с шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Топовым вариантом станет 140-сильный турбомотор 1.4 с прямым впрыском, сопряженный с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В оснащение Kia Ceed войдет система удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Семейство третьего поколения, которое теперь называется Ceed вместо cee’d, дебютировало в феврале. Модель построена на новой платформе, а также имеет систему изменения режимов работы управляющей электроники, меняющей настройки двигателя и рулевого управления.

Нынешний «Сид», доступный с моторами мощностью от 100 до 204 сил, стоит от 859,9 тысячи рублей.

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Теги:
Kiacee'd
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