Электрический седан Cadillac окажется дороже Porsche Taycan

Первый электрический седан Cadillac, который получит имя Celestiq, станет самой редкой и дорого́й моделью бренда. Инсайдеры утверждают, что General Motors будут выпускать несколько сотен машин в год по цене от 200 000 долларов каждая. В рублях это получится более 14 миллионов, то есть дороже «Тайкана».