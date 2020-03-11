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10:43

Электрический седан Cadillac окажется дороже Porsche Taycan

По данным инсайдеров, цена модели составит минимум 200 000 долларов

Cadillac Escala Concept
Алексей Носаченко
Первый электрический седан Cadillac, который получит имя Celestiq, станет самой редкой и дорого́й моделью бренда. Инсайдеры утверждают, что General Motors будут выпускать несколько сотен машин в год по цене от 200 000 долларов каждая. В рублях это получится более 14 миллионов, то есть дороже «Тайкана».

Известно, что Cadillac Celestiq построят на новой электрической платформе GM и оснастят батарейной системой Ultium, разработанной совместно с LG Chem. Аккумуляторы-пакеты (pouch-bag) внутри такого блока устанавливают вертикально либо горизонтально; ёмкость Ultium варьируется от 50 до 200 киловатт-часов. Батареи для электрических моделей высшего ценового сегмента будут работать под напряжением 800 вольт и поддерживать зарядку мощность до 350 киловатт.

Производство седана Celestiq наладят на заводе GM в Мичигане. Машины будут собирать вручную, по несколько сотен экземпляров в год. Запуск модели на американском рынке состоится в середине 2022 года. Технические детали модели неизвестны, однако из информации об электрической платформе можно предположить, что Celestiq без подзарядки проедет до 644 километров.

Пока же GM готовится к дебюту электрокроссовера Cadillac Lyriq, внешне похожего на Range Rover Velar. Затем состоится презентация пикапа GMC Hummer EV и Chevrolet EV. В 2022 запланирован запуск Bolt EUV, на котором впервые внедрят трассовый автопилот Super Cruise от Cadillac. Причем до 2023 года система появится еще на 23 новых моделях.