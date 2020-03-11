Электрический седан Cadillac окажется дороже Porsche Taycan

Известно, что Cadillac Celestiq построят на новой электрической платформе GM и оснастят батарейной системой Ultium, разработанной совместно с LG Chem. Аккумуляторы-пакеты (pouch-bag) внутри такого блока устанавливают вертикально либо горизонтально; ёмкость Ultium варьируется от 50 до 200 киловатт-часов. Батареи для электрических моделей высшего ценового сегмента будут работать под напряжением 800 вольт и поддерживать зарядку мощность до 350 киловатт.
Leftover scraps from Cadillac flagship ‘Celestiq’ news: It’ll be hand-built in the hundreds per year, Caddy chief Steve Carlisle said. Price? Six figures … “and it won’t have a 1 in front of it.” Due mid-2022.— Mike Colias (@MikeColias) March 5, 2020
Производство седана Celestiq наладят на заводе GM в Мичигане. Машины будут собирать вручную, по несколько сотен экземпляров в год. Запуск модели на американском рынке состоится в середине 2022 года. Технические детали модели неизвестны, однако из информации об электрической платформе можно предположить, что Celestiq без подзарядки проедет до 644 километров.
Пока же GM готовится к дебюту электрокроссовера Cadillac Lyriq, внешне похожего на Range Rover Velar. Затем состоится презентация пикапа GMC Hummer EV и Chevrolet EV. В 2022 запланирован запуск Bolt EUV, на котором впервые внедрят трассовый автопилот Super Cruise от Cadillac. Причем до 2023 года система появится еще на 23 новых моделях.