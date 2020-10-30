Changan рассекретил внешность нового большого кроссовера

Уже известно, что базу новинка позаимствовала у Changan CS95, а внешность – у концепта Vision-V, представленного на пекинском автосалоне в сентябре. По габаритам Uni-K немного уступает Volkswagen Touareg: в длину он достигает 4865 миллиметров, в ширину – 1948 миллиметров, а в высоту – 1700 миллиметров. Размерность колёсной базы достигает 2890 миллиметров – на 14 миллиметров меньше, чем у «Туарега».

В отличие от шоу-кара Vision-V серийная версия получила настоящую решётку радиатора, но сохранила безрамочное оформление с орнаментом из шестиугольников. От концепта «товарному» кроссоверу также досталась зауженная оптика и Y-образные ходовые огни. Двери оснастили выдвижными ручками, а над задним стеклом расположили необычный спойлер с повторителями стоп-сигнала. Салон новинки китайская марка пока не рассекретила.