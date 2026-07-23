Chery заплатит россиянину 14 млн рублей за неотвеченные письма

Покупка нового автомобиля (в данном случае — китайского) сменилась для жителя Владимира бесконечным квестом «найди работающий узел». По словам истца, свежекупленная машина оказалась набором металлолома: качество и надежность не соответствовали ни описанию, ни обещаниям менеджера при демонстрации товара.

Дальше начался любимый российскими дилерами пинг-понг. Владимирец методично заваливал АО «Чери автомобили Рус» официальными претензиями, но компания решила сыграть в молчанку. Поняв, что добровольно деньги никто возвращать не собирается, автовладелец подключил тяжелую артиллерию — Роспотребнадзор.

Суд изучил доказательства и встал на сторону потребителя. В решении фигурируют следующие цифры:

4,1млн рублей — возврат стоимости самого автомобиля вместе;

1,2 — компенсация понесённых истцом убытков;

4,1млн рублей — неустойка (фактически еще одна стоимость машины);

20 тыс. рублей — компенсация морального вреда;

4,7 млн рублей — штраф за отказ решить вопрос миром.

Итоговая сумма требований перевалила за 14 миллионов рублей. При этом заочное решение суда пока не вступило в законную силу, так что у юристов дистрибьютора есть время придумать контрсанкции или выписать чек об оплате.

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