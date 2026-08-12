Chevrolet уходит с рынка КНР, но конвейеры не останавливаются

Производственные мощности GM в Китае продолжат работу, но теперь они будут работать исключительно на экспорт. То есть, формально Chevrolet уходит с китайского рынка как бренд, но физически машины с китайской пропиской продолжат сходить с конвейеров и отправляться в другие страны, включая рынки СНГ.

Американцы сделали ставку на «премиум». В то время как бюджетные и среднебюджетные модели (седан Monza, кроссоверы Equinox, Blazer, Tracker, а также знаменитая Malibu XL) были предоставлены сами себе, концерн бросил все силы на продвижение Buick и Cadillac. Эти бренды, в отличие от демократичного Chevrolet, продолжают пользоваться у китайцев спросом.

Критической ошибкой стало и отсутствие гибридов. Практически весь модельный ряд Chevrolet в Китае — это чистые бензиновые автомобили. В условиях агрессивной политики государства по электрификации и тотального доминирования BYD и Geely, это оказалось серьёзным маркетинговым просчётом.

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