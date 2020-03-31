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10:21

Подержанный Bugatti Chiron выставили на продажу за 300 миллионов рублей

Гиперкар с пробегом 4000 километров обойдётся покупателю дороже нового

© autobild.de
Сергей Ильин
У немецкого дилера Hollmann International появился в наличии Bugatti Chiron Sport, выпущенный в октябре 2019 года. Продавец оценил подержанный гиперкар в 3 миллиона 515 тысяч евро (306 миллионов рублей по текущему курсу) — это на 365 тысяч евро (32 миллиона рублей) дороже, чем цена нового базового Chiron Sport.

Цену Hollmann International нельзя назвать завышенной: выставленный на продажу Chiron Sport находится в прекрасном состоянии и есть в наличии, тогда как в 3 150 000 евро Bugatti оценивает гиперкар без опций, сроки поставки которого не определены. Заказанный в апреле 2020 года Chiron Sport придёт клиенту в лучшем случае летом 2021 года.

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Фото: autobild.de

В тоже время у покупателя персонализированного гиперкара будет возможность настроить автомобиль под себя, а Chiron Sport у Hollmann International оформлен в стиле «чёрное на чёрном» и предлагает скучный однотонный интерьер, матовый антрацитовый карбоновый кузов и чёрные как смоль колёсные диски.

В движение гиперкар приводит 8,0-литровый W16 мощностью 1500 лошадиных сил и крутящим моментом 1600 Нм. По сравнению с обычным Chiron, спорт-версия отличается облегчённым корпусом, сверхлёгкими колёсами, более жёстким шасси и оригинальным выхлопом с четырьмя круглыми патрубками.

В момент начала продаж в 2018 году Bugatti Chiron Sport оценивался в 2,65 миллиона евро, а максимально оснащённые гиперкары приближались к отметке 3 миллиона евро, поэтому не исключено, что несмотря на пробег в 4000 километров, на продаже модели удастся заработать и владельцу, и автосалону.

Чтобы минимализировать сделки такого рода, некоторые автопроизводители заключают дополнительные соглашения с покупателями эксклюзивных гиперкаров и редких спецверсий. К примеру, Aston Martin запрещает клиентам продавать Valkyrie в течение года после покупки, а Porsche препятствует быстрой перепродаже 911 Speedster.

Источник: AutoBild.de