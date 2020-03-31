Подержанный Bugatti Chiron выставили на продажу за 300 миллионов рублей

В тоже время у покупателя персонализированного гиперкара будет возможность настроить автомобиль под себя, а Chiron Sport у Hollmann International оформлен в стиле «чёрное на чёрном» и предлагает скучный однотонный интерьер, матовый антрацитовый карбоновый кузов и чёрные как смоль колёсные диски.

В движение гиперкар приводит 8,0-литровый W16 мощностью 1500 лошадиных сил и крутящим моментом 1600 Нм. По сравнению с обычным Chiron, спорт-версия отличается облегчённым корпусом, сверхлёгкими колёсами, более жёстким шасси и оригинальным выхлопом с четырьмя круглыми патрубками.