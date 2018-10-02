Вместо новинок Citroen привез в Париж тизеры концепт-каров

К Парижскому автосалону компания Citroen подготовила тизеры двух концепт-каров, публичный дебют которых запланирован на следующий год. Первый прототип покажут весной в Женеве, второй — в Шанхае. Оба автомобиля построены в рамках празднования 100-летия французской марки.