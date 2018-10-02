Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
18:16

Вместо новинок Citroen привез в Париж тизеры концепт-каров

Прототипы покажут весной в Женеве и Шанхае

Поделиться

К Парижскому автосалону компания Citroen подготовила тизеры двух концепт-каров, публичный дебют которых запланирован на следующий год. Первый прототип покажут весной в Женеве, второй — в Шанхае. Оба автомобиля построены в рамках празднования 100-летия французской марки.

Кроме сроков анонса, Citroen решил не предоставлять детальной информации о концепт-карах. Известно лишь, что первый станет демонстрацией городской мобильности будущего. Судя по изображению, ситикар получит лямки вместо традиционных ручек дверей.

Второй, вероятно, будет беспилотником, обеспечивающим невероятный уровень комфорта. О возможности автомобили передвигаться самостоятельно свидетельствуют два блока сенсоров, смонтированных на крыше.

В Париже также должен дебютировать гибридный вариант кроссовера C5 Aircross и компактный кроссовер DS3 Crossback от принадлежащей Citroen премиальной марки DS.

Peugeot EZ-Ultimo

Аналогичный прототип в Париже показала Peugeot. Роскошный беспилотник EZ-Ultimo оснащен электрической силовой установкой и полноуправляемым шасси. Салон концепт-кара отделан деревом, кожей и мрамора. По замыслу компании, такие автомобили могли бы статью продолжением люксовых апартаментов отеля или каюты первого класса.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...