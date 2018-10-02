Вместо новинок Citroen привез в Париж тизеры концепт-каров

Кроме сроков анонса, Citroen решил не предоставлять детальной информации о концепт-карах. Известно лишь, что первый станет демонстрацией городской мобильности будущего. Судя по изображению, ситикар получит лямки вместо традиционных ручек дверей.
Второй, вероятно, будет беспилотником, обеспечивающим невероятный уровень комфорта. О возможности автомобили передвигаться самостоятельно свидетельствуют два блока сенсоров, смонтированных на крыше.
В Париже также должен дебютировать гибридный вариант кроссовера C5 Aircross и компактный кроссовер DS3 Crossback от принадлежащей Citroen премиальной марки DS.
Аналогичный прототип в Париже показала Peugeot. Роскошный беспилотник EZ-Ultimo оснащен электрической силовой установкой и полноуправляемым шасси. Салон концепт-кара отделан деревом, кожей и мрамора. По замыслу компании, такие автомобили могли бы статью продолжением люксовых апартаментов отеля или каюты первого класса.