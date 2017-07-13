Новый Civic Type R подготовили для коротких и длинных гонок

От дорожной версии хот-хэтча новинка отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, состоящим из большого переднего сплиттера, расширителей колесных арок, других порогов, а также заднего антикрыла. Помимо этого, хэтчбек получил дополнительное вентиляционное отверстие на капоте.

В JAS Motorsport отметили, что модель также оснастили каркасом безопасности и новым блоком управления двигателем, но отдачу мотора в компании не назвали. По регламенту TCR, на автомобилях этой серии могут использоваться только четырехцилиндровые турбомоторы рабочим объемом от 1750 до 2000 кубических сантиметров.

«Сивики», которые будут участвовать в гонках на выносливость, оснастят дополнительной светотехникой, системой охлаждения кокпита, а также антиблокировочной системой тормозов.

Поставки автомобилей клиентам начнутся 15 декабря. Первая партия из 25 машин примет участие в соревнованиях в сезоне 2018 года. Стоимость гоночного хот-хэтча в JAS Motorsport не назвали.

«Заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R последнего поколения дебютировал в марте на автосалоне в Женеве. Модель оснащена двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 320 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. В апреле стало известно о том, что «Сивик» проехал Нюурбргринг за 7 минут 43,8 секунды, что оказалось лучшим результатом для переднеприводных автомобилей.