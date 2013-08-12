Honda Civic стал универсалом

Honda Civic стал универсаломГрузопассажирский "Сивик" получил адаптивные амортизаторы и два мотора на выбор
Компания Honda рассекретила универсал Civic нового поколения, получивший название Tourer. Публичный дебют новинки состоится в сентябре, в рамках автосалона во Франкфурте.
Объем багажного отсека новинки при поднятых спинках заднего дивана составляет 624 литра, а при сложенных креслах второго ряда — 1668 литров, при загрузке под крышу.
Объем багажного отсека универсала Volkswagen Golf нового поколения составляет 605 литров (1620 литров при сложенных спинках), Skoda Octavia Combi — 610 литров (1740 литров при сложенных спинках).
В Honda также отмечают, что погрузочная высота новинки на 137 миллиметров ниже по сравнению с одноименным хэтчбеком. При этом высота пола багажного отсека слегка приподнята — за счет этого удалось добиться ровной поверхности при сложенных спинках заднего дивана. Дополнительное пространство удалось выкроить за счет особого расположения топливного бака: он находится под передними сиденьями. Там же бак установлен и на пятидверном хэтчбеке Civic.
На европейском рынке, куда универсал выйдет в начале 2014 года, грузопассажирский Civic будет доступен с двумя моторами — дизелем 1.6 и бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Мощность первого составляет 120 лошадиных сил, второго — 142 лошадиных силы. Последний будет доступен как с автоматической пятиступенчатой, так и механической шестиступенчатой коробками передач, тогда как дизель предложат только с «механикой».
Помимо этого, Civic Tourer оснастили адаптивными задними амортизаторами с тремя режимами работы: Comfort, Normal и Dynamic. Как сообщалось ранее, Civic-универсал станет первой моделью Honda, которая получит активные амортизаторы.
Помимо универсала, на автосалоне во Франкфурте дебютирует обновленный хэтчбек Civic.