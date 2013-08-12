Honda Civic стал универсалом

В Honda также отмечают, что погрузочная высота новинки на 137 миллиметров ниже по сравнению с одноименным хэтчбеком. При этом высота пола багажного отсека слегка приподнята — за счет этого удалось добиться ровной поверхности при сложенных спинках заднего дивана. Дополнительное пространство удалось выкроить за счет особого расположения топливного бака: он находится под передними сиденьями. Там же бак установлен и на пятидверном хэтчбеке Civic.